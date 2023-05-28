США — Латвия. Характер латвийцев пугает даже американцев

28 мая состоится матч за третье место ЧМ-2023 по хоккею США — Латвия. Начало встречи — в 15:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу американцев в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех латвийцев оценён в 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч за третье место ЧМ-2023 США — Латвия 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч за третье место ЧМ-2023 по хоккею США — Латвия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 11.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею США — Латвия (28.05.2023)

28 мая на международном турнире запланированы две встречи. Отдельное внимание стоит уделить игре за третье место между сборными США и Латвии. Матч пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере, первое вбрасывание состоится в 15:20 мск.

США в полуфинале неожиданно для многих проиграли Германии (3:4 ОТ). Американцы до 58-й минуты вели 3:2. Однако Марцель Нёбельс на 59-й минуте сравнял счёт, а в овертайме победу немцам принёс бросок Фредерика Тиффельса.

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Уже к четвёртой минуте американцы вели в счёте 2:0, но не смогли выйти в финал чемпионата. Впереди игра за третье место, соперник в которой внешне выглядит простым. Однако этот крепкий орешек уже огорчил несколько очень сильных команд.

В четвертьфинале Латвия победила сборную Швеции (3:1). Шведы считались одними из фаворитов чемпионата, но, видимо, недооценили соперника, за что и поплатились. В полуфинале латвийцы играли с Канадой, но уступили (2:4). Хотя эта встреча обросла большими вопросами к судейству.

Латвия вела в счёте 2:1, но из-за вмешательства судей канадцы сумели сравнять счёт, а после вышли вперёд. Родриго Аболс остался недоволен решениями американского судьи и раскритиковал его после встречи. По его словам, канадцы били нападающего по лицу, но судьи это игнорировали. Эмоции зашкаливали.

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Однако впереди матч за третье место, и команде необходимо успеть отдохнуть, остудить пыл и настроиться. Это непросто, так как многие игроки остались недовольны. Впрочем, впереди непростой соперник, который групповой этап прошёл без поражений, но оступился в полуфинале.

Это показывает, что с американцами можно играть, однако история очных игр остаётся на стороне США. За девять игр у них восемь побед, при одной у Латвии. Преимущество колоссальное, но латвийцы смогли создать конкуренцию канадцам. Поэтому вполне вероятно, что с американцами будет так же.

Латвийцы устроили сенсацию и почти обыграли Канаду, но нужно сделать ещё один шаг на пути к третьему месту. Не должно быть никакой недооценки Латвии, потому что на кону третье место. Можно попробовать взять ставку на то, что бордово-белые не проиграют за 2.30.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 США — Латвия 28 мая 2023 года

США шли без поражений, но оступились с Германией. Латвия сенсационно победила шведов и в 1/2 финала почти обыграла Канаду. Смогут повторить с США? Статистика на стороне соперника, но у латвийцев есть характер, который поможет дойти до овертайма. Силы есть, мотивация тоже, поэтому проверим ставку на то, что Латвия не проиграет.

Ставка: Латвия не проиграет в основное время за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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