Экспресс на матч «Севилья» — «Рома». У кого преимущество в финале Лиги Европы?

У Моуринью возникнет много проблем перед тем, как покинуть пост тренера.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, начало матча – в 22:00 мск. «Севилья» Хосе Луиса Мендилибара будет играть с «Ромой» Жозе Моуринью. Главным арбитром матча назначен англичанин Энтони Тейлор. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает сделать экспресс в рамках одного события, и мы этим воспользовались. А также за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

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Какой путь проделали команды к финалу

Интересно, что среди таких клубов, как «Барселона», «Арсенал», «МЮ», «Ювентус» и даже «Аякс», до финала дошли римляне и севильцы. Красно-белые выбили в четвертьфинале «красных дьяволов», а в полуфинале туринскую команду. Также они прошли ПСВ и «Фенербахче».

Путь «Ромы» к финалу выглядел гораздо проще: «Зальцбург», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд» и «Байер». Всех римляне прошли за счёт побед на домашнем поле, а на выезде не выиграли ни одного матча.

Интересный момент: обе стороны в этом матче имеют своеобразные победные серии. Жозе Моуринью выиграл пять последних финалов в еврокубках. «Севилья» победила в шести последних финалах Лиги Европы, в которых принимала участие.

Кто ближе к победе?

Первое, что бросается в глаза, это примерное равенство сил в финале. Шансов на победу чуть больше у «Севильи», на неё можно поставить за 1.85, а на «Рому» – с коэффициентом 2.00. Ничья идёт за 3.00.

Такого равного финала именно в Лиге Европы, пожалуй, не было никогда. Примерно похожий расклад сил был в прошлом году, когда встречались «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Но немцы всё равно котировались чуть выше нынешней «Севильи», правда, дожать соперника они смогли только в серии пенальти.

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Ничья в основное время видится наиболее правильным исходом, но лучше подстраховаться на опыте севильцев и сыграть на их непроигрыш. К тому же Моуринью намерен покинуть пост тренера по окончании сезона. Это плохие новости для всех.

На трибунах можно будет услышать тишину

«Автобус», антифутбол и много других нелицеприятных эпитетов собрал Жозе Моуринью за свою карьеру. Его не устают критиковать за оборонительный футбол. «Рома», пожалуй, один из образцов стиля, при котором всё держится на защите. Ответный матч с «Байером», в котором римляне обороняли минимальное преимущество в счёте, выступает ярким примером.

Неудивительно, что букмекеры не верят в высокую результативность финала. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.50, а на тотал больше 2.5 мяча за 2.55. Мы с ними согласны и предлагаем взять ставку на то, что голов будет забито не более двух.

Грубая игра

Два последних финала Лиги Европы не отличались грубостью и обилием карточек, но всё может измениться. Во-первых, участие «Севильи» в финале – это гарантия нарушений. Начиная с 2015 года клуб провёл три финала: в первом было восемь жёлтых карточек, во втором семь и в третьем пять.

Во-вторых, арбитр матча Энтони Тейлор достаточно строгий. В этом сезоне он уже судил один матч Лиги Европы и показал в нём восемь жёлтых и одну красную карточку, правда, это с учётом дополнительного времени. У себя в Англии он в среднем показывает почти четыре карточки за матч.

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На финал букмекеры предлагают базовый тотал больше 5.5 жёлтой карточки — 1.85. Также эксперты склоняются к тому, что испанцы будут играть грубее: победа «Севильи» по количеству «горчичников» идёт за 1.97, а «Ромы» — за 2.55. Вероятнее всего, так и будет, поэтому сыграем на том, что будет показано не меньше шести жёлтых карточек.

Если и будут атаки, то от испанского клуба

Оборона и слабая реализация моментов — всё это может привести к появлению угловых. Особенно если внезапно одна из команд пропустит быстрый гол, в таком случае с её стороны пойдут давление и корнеры. «Рома» не так интересна в этом плане. В пяти последних встречах римлян в Лиге Европы только раз подавалось больше 10.5 углового.

Гораздо предпочтительнее смотрится ставка на углы севильцев. В пяти последних матчах ЛЕ четыре раза играл тотал больше 10.5 корнера. Индивидуально «Севилья» преодолевала отметку 4.5 углового четыре раза. Вот и возьмём этот исход.

Экспресс на матч «Севилья» — «Рома»

Ставка 1: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 8.5 жёлтой карточки за 1.85.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Севильи» больше 4.5 углового за 1.60.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.85 Х 1.60 = 6.22.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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