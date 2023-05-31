Чья рекордная серия оборвётся? Не удивляйтесь «автобусу» в матче «Севилья» — «Рома»

Испанский клуб выиграл все шесть финалов ЛЕ, а Моуринью победил в пяти еврокубковых финалах подряд.

31 мая определится победитель Лиги Европы. Рекордсмен турнира «Севилья» принимает «Рому» во главе с Жозе Моуринью. начало игры запланировано на 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» не смогли выделить фаворита, отдав минимальное преимущество «Севилье» — коэффициент 2.85. Победа «Ромы» оценена в 2.95.

Наиболее вероятный счёт

Букмекерская контора назвала вероятный счёт, с которым может закончиться встреча финала Лиги Европы — 0:0. Поставить на нулевую ничью можно с коэффициентом 5.50 по линии «Фанбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где смотреть матч «Севилья» — «Рома»

Встречу финала Лиги Европы покажут на телеканале «Матч!» в прямом эфире. Начало трансляции не ранее 22:00 мск.

Анализ и прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (31.05.2023)

Матч между «Севильей» и «Ромой» завершит одну из двух тенденций в истории. Для севильцев это будет уже седьмой финал Лиги Европы, а шесть предыдущих попыток взять трофей закончились победами. В то же время тренер римлян Жозе Моуринью никогда не проигрывал в решающих матчах еврокубков, а таких финалов у него было пять.

«Севильское проклятие» Лиги Европы в течение этого сезона вспоминали в Эйндховене, Стамбуле, Манчестере и Турине. ПСВ, «Фенербахче», «МЮ» и «Ювентус» проигрывали на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в текущем плей-офф, хотя в каждом из этих случаев считались фаворитами.

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Два месяца назад «Севилью» не воспринимали всерьёз в качестве кандидата на выход финал, ведь на тот момент красно-белые боролись за выживание в чемпионате Испании и имели множество проблем. Всё перевернула удачная замена на тренерском посту.

Хосе Луис Мендилибар сменил Хорхе Сампаоли, когда «Севилья» всего на два очка возвышалась над зоной вылета в испанской Примере. Опытный специалист сумел в короткие сроки раскрепостить команду и одержал шесть побед при трёх ничьих в следующих 11 играх чемпионата. Теперь «Севилья» всего на одно очко отстаёт от зоны еврокубков.

Генеральную репетицию перед финалом «Севилья» провела с достойным соперником – мадридским «Реалом». Рафаэль Мир открыл счёт уже на третьей минуте, но «Реал» усилиями Родриго одержал волевую победу — 2:1. Севильских болельщиков должно насторожить, что их команда не выигрывает уже три матча подряд.

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До встречи с «Реалом» красно-белые потеряли очки с замыкающим таблицу «Эльче» (1:1), а также не смогли открыть счёт в дерби с «Бетисом» (0:0). Возможно, сказались плотный календарь и физическая усталость после полуфинала Лиги Европы с «Ювентусом», который затянулся до дополнительного времени.

Игровой спад переживает и «Рома», но проблемы у римлян наблюдаются на гораздо большем отрезке времени. Подопечные Жозе Моуринью выиграли только одну из девяти последних встреч по всех турнирах, Успешной оказалась первая игра полуфинала с немецким «Байером», после чего выход в финал обеспечила нулевая ничья на выезде.

У «Ромы» заметные проблемы в атаке – за эти девять игр было забито всего семь мячей. В последних семи турах Серии А римляне набрали всего четыре очка, что лишило их шанса на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат. Финал Лиги Европы – самый важный матч сезона для Жозе Моуринью.

На пути к решающему матчу «Рома» делала ставку на надёжную оборону – в восьми играх плей-офф с «Зальцбургом», «Реалом Сосьедад», «Фейеноордом» и «Байером» защита «волков» пропустила лишь три мяча. Неудивительно, что лишь в одной из этих встреч был пробит тотал больше 2.5 мяча.

Отметим также, что в 7 из 11 последних гостевых встреч «Ромы» забивалось не более одного гола за игру. В то же время «Севилья» за пределами своего города последний раз побеждала в еврокубках в 2020 году – как раз во время своей последней победы в финале Лиге Европы.

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Не будет сюрпризом осторожная тактика «Ромы» в предстоящей встрече, ведь «Севилья» пусть и не находится в хорошей форме, но ещё помнит как забивать два мяча итальянской команде. Опыт успешных финалов Жозе Моуринью превратит этот финал в игру до первого гола, а мы воспользуемся этим и поставим на тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.50.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

«Рома» показывает ужасные результаты в чемпионате Италии, но ставка на Лигу Европы даёт свои результаты. Жозе Моуринью грамотно сушит еврокубковые игры и уповает на шальной гол впереди. «Севилья» также не показывает бомбардирских успехов в последние две недели. Исход очень упорного финального матча решит один мяч.

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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