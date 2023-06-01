Питон Стирнс – Дарья Касаткина. Россиянка выдержит давление

2 июня Питон Стирнс и Дарья Касаткина сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Начало – не ранее 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом россиянку: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех американки оценивается аналитиками коэффициентом 2.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Питон Стирнс – Дарья Касаткина 2 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Питон Стирнс – Дарья Касаткина получится упорным: тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.89, а тотал меньше 20.5 гейма – за 1.91. Поставить на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0, можно с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос» Питон Стирнс – Дарья Касаткина (02.06.2023)

В ближайшую пятницу пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Одной из наиболее интересных видится встреча американки Питон Стирнс и российской спортсменки Дарьи Касаткиной, которая в прошлом году на этом турнире дошла до полуфинала. Начало матча – не ранее 12:00 мск.

Дарья Касаткина уверенно пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», добившись существенного прогресса по игре. В первом матче с Юле Нимайер она допускала достаточно много брака, совершив девять двойных ошибок. Но вот чешку Маркету Вондроушову россиянка обыграла спокойно — 6:3, 6:4.

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Сам матч, конечно, несколько затянулся, ведь Дарье пришлось потратить для победы 1 час и 42 минуты. Тем не менее действовала она спокойно и контролировала темп. Спортсменка из России совершила всего две двойные ошибки и прекрасно работала на первой подаче с попаданием в 86%. Эпизодов, в которых Вондроушова могла переломить ход встречи в свою пользу, было минимум.

При этом Касаткина показывала не просто умный теннис, но и красивый. Украшением всего второго круга стал её сложный удар во втором сете. При равном счёте в гейме она взяла свою подачу, а затем сделала брейк перед решающим рывком. После матча Дарья отметила, что тот удар не был везением, а стал следствием упорных тренировок.

Россиянка является очевидным фаворитом предстоящего матча. Она признавалась, что прошлогодний результат, когда дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», несколько давит, но с этим давлением пока удаётся справляться. Первые результаты на турнире тому отличное подтверждение.

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Крупных побед в нынешнем сезоне девятая ракетка мира пока не добивалась, но на грунте уже освоилась хорошо. На трёх из четырёх последних турниров на этом покрытии Касаткина доходила минимум до третьего круга. В полуфинале в Чарльстоне проиграла в упорной борьбе Онс Жабер — 5:7, 5:7, в Мадриде Веронике Кудерметовой в трёх сетах — 5:7, 6:1, 6:7, а в Риме латвийке Елене Остапенко — 4:6, 6:4, 0:6.

И последнее поражение выделяется, ведь Питон Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла именно Остапенко. Образцовым матч для американки назвать было нельзя, но она проявила характер при равном счёте по сетам, дожав соперницу в третьем практически без проблем — 6:3, 1:6, 6:2. Стирнс отличается хорошим самообладанием, что помогает ей выбираться даже из сложных ситуаций.

21-летняя американка является одной из тех спортсменок, которая способна удивить. Она стремительно прогрессировала в нынешнем сезоне и уже поднялась на 69-е место в мировом рейтинге. Она хорошо подаёт и не допускает много критических ошибок при приёме. Питон подошла к «Ролан Гаррос» в прекрасной физической форме и способна подстраиваться под стиль соперниц.

В этом сезоне Стирнс уже не раз удивляла. На турнире в Рабате всего полторы недели назад она пробилась в четвертьфинал и знатно потрепала нервы своей соотечественнице и бывшей третьей ракетке мира Слоан Стивенс — 7:6, 3:6, 6:7. Шесть из восьми последних матчей Питон заканчивались в трёх сетах, её сложно вымотать или поставить в тупик.

Дарья Касаткина, высказываясь о сопернице, также подтвердила, что ей предстоит готовиться к непростому матчу. Сама россиянка тоже только набирает обороты, и говорить об идеальной форме пока не приходится. За ней, безусловно, класс и опыт, однако без интриги зрители во Франции не останутся. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Дарьи Касаткиной и тотал больше 19.5 гейма с коэффициентом 2.54.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Питон Стирнс – Дарья Касаткина 2 июня 2023 года

Нет сомнений, что Дарья Касаткина почти во всём превосходит свою соперницу. Питон Стирнс, очевидно, талантлива и в меру самоуверенна, прогрессирует от матча к матчу и уже добилась многого. Она умеет создавать проблемы фаворитам, а на столь крупном турнире будет идти до конца в каждом эпизоде. Тем не менее одной лишь мотивации и физической силы не хватит для того, чтобы обыграть россиянку. Дарья тоже набрала ход и ещё точно не готова вылетать.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной и тотал больше 19.5 гейма за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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