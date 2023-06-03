Моуринью оставит «Аталанту» и «Ювентус» позади!

Ведущие европейские чемпионаты на пороге завершения сезона. Серьёзных чемпионских интриг в них уже нет, а Бундеслига и АПЛ так и вовсе отправились в отпуск. Тем не менее остаётся ещё немало вопросов к распределению мест в еврокубках. В том числе и в итальянской Серии А, в которой сразу пять команд могут лишиться своих позиций или подняться выше. Разберём турнирную ситуацию.

Маурицио Сарри может быть спокоен

В лучшем положении перед последним туром находится «Лацио». Команда Маурицио Сарри имеет преимущество над «Интером» в два очка. Последние полтора месяца складывались для римлян не лучшим образом, ведь в семи играх удалось добыть лишь три победы. В то же время концовку сезона «Лацио» не проваливает, одержав две победы подряд: над «Кремонезе» (3:2) и «Удинезе» (1:0). Теперь необходима ещё одна.

Задача не слишком сложная, так как в последнем туре римлянам предстоит встретиться с «Эмполи». У «Лацио» два поражения в трёх играх на выезде, а синие в неплохой форме и не проигрывают на протяжении пяти туров подряд. Однако дома они не могут отобрать очки у фаворита в очных встречах почти восемь лет. В ответственный момент Сарри сможет настроить свою команду. Коэффициент на то, что «Лацио» финиширует выше «Интера» — 1.04.

Индзаги сосредоточен на финале Лиги чемпионов

«Интер» имеет наименьшую мотивацию в концовке сезона. У Италии на следующий сезон в Лигу чемпионов квалифицируются четыре клуба, а ниже четвёртой строчки «нерадзурри» уже не опустятся. Впереди у подопечных Симоне Индзаги исторический финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Едва ли тренер станет рисковать своими лидерами.

В предстоящей встрече с «Торино» миланцев не ждёт лёгкая прогулка. «Быки» также не проигрывают в пяти матчах подряд, забивая стабильно минимум один гол. Алексей Миранчук несколько сдал в результативности, но последний домашний матч может послужить дополнительным стимулом. В четырёх из шести встреч с «Интером» туринцы не проигрывали. Неудивительно, что коэффициент на второе место чёрно-синих вырос до 8.50.

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«Россонери» способны на решающий рывок?

Ещё один клуб, который в нынешнем сезоне не достиг ни одной из своих целей – «Милан». После чемпионского титула в прошлом году «россонери» столкнулись с рядом проблем. Они вылетели из Кубка Италии, не пробились в финал ЛЧ и едва закрепились в четвёрке сильнейших. Единственное, что они теперь могут сделать, это постараться финишировать выше принципиального соперника в таблице.

Впрочем, шансы на это минимальные, и вовсе не потому, что «Милан» в плохой форме. С этим как раз проблем нет, ведь чёрно-красные одержали три победы в четырёх последних встречах. И игра с аутсайдером «Вероной» в последнем туре не должна их смутить. Сложность в том, что необходимо поражение «Интера», который впереди на два очка, так как при равенстве очков дополнительные показатели лучше у соперника. Но со своей стороны «Милан» сделает всё, что может.

За пятёрку настоящая борьба

Не менее интересной выглядит в последнем туре и борьба за пятую строчку. На неё претендуют три клуба – «Аталанта», «Рома» и «Ювентус». Бергамаски пока очевидный фаворит с 61 очком. «Рома» и «Ювентус» отстают на одно и два очка соответственно. На туринцев в этом споре букмекеры даже не принимают ставки, что неудивительно с учётом их игровой формы. Команда Массимилиано Аллегри проиграла в двух матчах с общим счётом 1:5.

«Аталанта» с недавних пор тоже выступает слабо, иначе команда не стала бы доводить до нервной концовки. У неё три поражения в четырёх встречах, но не только от фаворитов «Ювентуса» и «Интера», но и от скромной «Салернитаны». В заключительном туре ей придётся принимать неуступчивую «Монцу».

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В схожем состоянии и «Рома». Последний месяц складывался для «волков» просто ужасно – уже в семи матчах подряд в Серии А они не выигрывают. Кроме того, подопечные Моуринью проиграли в финале Лиги Европы.

Психологически римляне не в форме — это очевидно. Тем не менее у них игра со «Специей», которая никогда не побеждала в Риме. И если кто и умеет мотивировать своих спортсменов в нужный момент, так это Моуринью.

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Интриг в итальянском чемпионате по-прежнему хватает, однако наиболее интересной выглядит ситуация в нижней части еврокубковой зоны. «Лацио» в хорошей форме и второе место отдать не должен, а «Интеру» хватит класса набрать хотя бы одно очко без ущерба для финала ЛЧ. Поэтому стоит поверить в успех «Ромы», которая после проигранного финала ЛЕ будет рвать и метать. «Монца», в свою очередь, в нынешнем состоянии способна отобрать очки у «Аталанты». Коэффициент на то, что «Рома» финиширует выше «Аталанты» – 4.40.

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