«Брага» — «Порту». Такой Консейсау всем нужен

Тренер «драконов» довёл их игру почти до совершенства. Если он уйдёт в «Наполи», то с Кубком Португалии.

4 июня состоится финал Кубка Португалии «Брага» – «Порту». Начало – в 19:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Консейсау: поставить на победу «драконов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «оружейников» оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Португалии «Брага» — «Порту» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брага» – «Порту» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка Португалии «Брага» — «Порту» (04.06.2023)

Кубок Португалии. Финал Кубок Португалии. Финал 04 июня 2023, воскресенье. 19:15 МСК Брага Брага Не начался Порту Порту Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон в Португалии почти закончен. Чемпионом после четырёхлетнего перерыва стала «Бенфика». Кубок Лиги впервые в истории достался «Порту», и у «драконов» есть шанс выиграть ещё один трофей — Кубок Португалии. На него же будет претендовать «Брага», которая неплохо выступила в еврокубках и заняла третье место в чемпионате.

«Драконы» шли по сетке уверенно, вплоть до полуфинала, в котором им попался скромный «Фамаликан». Победа в первом матче со счётом 2:1 практически не оставляла шансов аутсайдеру, но он смог отыграться на «Драгао» и помотал нервы «Порту». После основного времени — 2:1. Только в дополнительное время «драконы» вышли вперёд — 3:2.

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Путь «Браги» выдался куда сложнее. Трёх первых соперников «оружейники» прошли, каждый раз забивая решающий гол уже после 80-й минуты. Победить «Бенфику» в четвертьфинале вышло только в серии пенальти. Зато получилось оторваться в полуфинале, разгромив «Насьонал» с общим счётом 7:2.

Концовка сезона у «Браги» вышла неплохой. Команда Артура Жорже проиграла всего 1 из 14 последних матчей. Единственное поражение «оружейники» потерпели от «Бенфики» (0:1).

В отличие от соперника, «Порту» на финише не сбавлял обороты, надеясь догнать «орлов», но не сложилось. Зато «драконы» подходят к финалу в отличной форме. Они выиграли 11 матчей подряд, включая победу в дополнительное время в Кубке. Началась эта серия как раз после нулевой ничьей с «Брагой».

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Тогда «оружейники» подкараулили «драконов» на спаде формы, воспользовались их усталостью после ответной игры с «Интером» и фактором домашнего поля. Если тогда расклад сил был действительно примерно равен, то сейчас «Порту» считается фаворитом.

«Драконы» хорошо выступили во всех турнирах, в которых принимали участие. Даже за проигранное чемпионство их не хочется упрекать. Слишком уж хороша была «Бенфика». Неудивительно, что работа Консейсау привлекла внимание и «Наполи» хочет пригласить его на пост главного тренера, заплатив не более € 6 млн в качестве отступных.

Карьера в «Порту» у Консейсау выдалась насыщенной и плодотворной. Возможно, это может быть его последний трофей у руля «драконов». «Драконы» выглядят лучше своего соперника, многие лидеры в хорошей форме. Поэтому ставим на победу «Порту» за 2.04.

Прогноз и ставки на матч Кубка Португалии «Брага» — «Порту» 4 июня 2023 года

У «Порту» есть небольшое, но ощутимое преимущество в классе игроков, в набранной форме и опыте. Матчи с «Брагой» ни для кого из португальских грандов не подарок, уровень «оружейников» в последние годы прилично вырос, но для победы над «Порту» этого мало. Артур Жорже закончит сезон без трофеев.

Ставка: победа «Порту» за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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