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Долгосрочный прогноз на чемпионат Испании по футболу, расписание матчей, турнирная таблица, на каком месте «Реал»

«Реал» или «Атлетико». Кому достанется серебро?
Антон Мартысевич
Долгосрочный прогноз на чемпионат Испании
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Как Симеоне выиграет у Анчелотти заочное дерби.

4 июня 2023 года пройдут заключительные матчи Примеры. «Барселона» стала чемпионом, а «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» пробились в Лигу чемпионов. Компанию им также составит «Севилья», выигравшая Лигу Европы. Однако есть на верхних этажах ещё одна важная интрига: кто из двух мадридских клубов финиширует на второй строчке – «Реал» или «Атлетико»?

Лучшие прогнозы на сегодня.

История соперничества

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года, и за минувшие 11 с половиной сезонов его команда только четыре раза финишировала выше «Реала» – дважды на второй строчке (2018, 2019) и дважды в статусе чемпиона страны (2014, 2021). Для Карло Анчелотти текущий сезон стал четвёртым во главе «Реала», но лишь однажды (в 2015 году) он смог опередить «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата страны.

Турнирные расклады

По итогам 37 туров «Реал» занимает второе место с 77 очками, и ему предстоит принять на своём поле «Атлетик» из Бильбао. Чтобы остаться на второй строчке, «сливочным» нужна победа в последнем туре, ведь «Атлетико» отстаёт всего на одно очко. Ставки на то, что «Реал» сохранит вторую строчку, принимаются с коэффициентом 1.15.

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Подопечным Диего Симеоне в последнем туре предстоит гостевой матч с «Вильярреалом». Ничья не устроит «Атлетико» ни при каких раскладах. Если будет равенство очков, в чемпионате Испании первым делом проверят очные встречи, а в мадридских дерби по сумме двух матчей сильнее был «Реал» (2:1 и 1:1). Поставить на второе место «Атлетико» в букмекерских конторах можно за 4.70.

В какой форме подходят мадридские команды к последнему туру?

«Реал» рано распрощался с мечтами о чемпионстве, учитывая отрыв «Барселоны». Поэтому неудивительно, что фокус внимания был сосредоточен на другом турнире, в котором у «сливочных» в последние годы получается намного лучше. Однако болезненное поражение в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» сделало концовку сезона для мадридцев чистой формальностью.

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На отрезке в 15 последних матчей Ла Лиги «Реал» одержал восемь побед при двух ничьих. К последнему туру подопечные Карло Анчелотти подходят, выиграв у «Райо Вальекано» (2:1) и «Севильи» (2:1). Однако стоит заметить, что последний раз три матча чемпионата подряд «сливочные» выигрывали в октябре прошлого года. С тех пор после каждых двух побед обязательно следовала потеря очков.

Три из семи матчей «Реала» в Примере заканчивались поражениями. На клуб также давит скандал, который развернулся из-за расистских оскорблений в адрес лидера – Винисиуса Жуниора. Нападающий сборной Бразилии конфликтует не только с болельщиками других клубов, но даже с руководством Ла Лиги, которое не встало на его сторону. Эта история затмила собой спортивную составляющую последних матчей «Реала».

Ещё одним отвлекающим фактором выступила история с возможным отъездом из Мадрида Карима Бензема. Якобы он дал согласие о переезде в Саудовскую Аравию, и клуб уже готовил прощальную пресс-конференцию. Сам Бензема экстравагантно опроверг эти слухи во время церемонии вручения очередной индивидуальной награды, но шумиха вокруг этой истории, которая, возможно, ещё не закончена, тоже не пошла команде в плюс.

«Атлетико» завершил выступления в ЛЧ ещё в минувшем декабре, заняв последнее место в группе. История в Кубке Испании оборвалась для команды Диего Симеоне на стадии четвертьфинала (постарался как раз «Реал»). Поэтому весенняя часть сезона прошла для «Атлетико» в щадящем с точки зрения календаря режиме.

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Это помогло «матрасникам» показывать стабильные результаты. «Атлетико» выиграл 11 из 14 последних матчей, показывая неплохую результативность. Однако поражение от «Эльче» (0:1) и ничья с «Эспаньолом» (3:3) на отрезке в четыре последних тура помешали команде Диего Симеоне решить вопрос о серебряных медалях без оглядки на «Реал».

Мотивация соперников

«Атлетико» будет гостить у «Вильярреала», который гарантировал себе пятое место. Гонка за путёвку в Лигу чемпионов оборвалась для «жёлтой подлодки» в предыдущем туре после поражения от «Райо Вальекано» (1:2). Матч последнего тура для «Вильярреала» носит исключительно «выставочный» характер.

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«Реалу» предстоит игра с «Атлетиком» из Бильбао, и это будет очень тяжёлый матч для мадридцев. Дело в том, что сразу шесть команд претендуют на последнее еврокубковое место Испании – и баскский клуб один из них. Для того чтобы оставить себе шанс на участие в Лиге конференций, баскам нужна только победа.

Да, «Атлетик» подходит ко встрече с «Реалом» в плохой форме, но эта команда в последние годы умела доставлять проблемы «сливочным» в том числе на «Сантьяго Бернабеу». К тому же мадридский клуб в этом сезоне не образец стабильности. На фоне последних событий не станет удивлением, что «Реал» снова не сможет одержать третью подряд победу и уступит «Атлетико» вторую строчку.

Ставка: «Атлетико» будет выше «Реала» по итогам чемпионата Испании за 4.70.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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