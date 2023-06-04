Экспресс на футбол с коэффициентом 9.10: Хави потешится, а Моуринью в напряжении

Закончилась большая часть европейских чемпионатов по футболу, но осталось ещё несколько на 4 июня. Свой сезон завершат Испания и Италия, а мы выбрали самые интересные события. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.10 на матчи, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч Примеры «Реал» — «Атлетик»
«Атлетик» провалился на финишной прямой. Подопечные Эрнесто Вальверде набрали лишь четыре очка в последних семи турах и лишили себя возможности побороться за место в зоне еврокубков. «Реал» воспользовался осечкой «Атлетико» и вернулся на второе место в турнирной таблице. В последнем матче сезона подопечные Карло Анчелотти сделают всё от себя зависящее, чтобы удержать эту позицию.
«Сливочные» в текущем сезоне провалились практически по всем фронтам. Кубок Испании — утешительный приз на фоне проигранной чемпионской гонки в Примере и деклассирования в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити».
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В последнем матче сезона «Реал» настроен только на победу. Учитывая, что он победил в 9 из 11 последних домашних встреч с суммарным счётом 25:9, шансы закончить сезон на мажорной ноте достаточно велики. Карим Бензема принял участие в 9 голах из 25 на этом отрезке. Рекомендуем ставку на победу «Реала» за 1.83.
Прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Барселона»
Проиграв семь из девяти последних матчей, «Сельта» оказалась в затруднительном положении. Борьба за выживание для неё не новость, раннее она не раз избегала вылета, в том числе и чудом, но на своих ошибках ничему не научилась. Только в мае «кельты» проиграли трём прямым конкурентам, и теперь для сохранения прописки нужно в последнем туре сыграть не хуже «Вальядолида».
Проблема в том, что балеарцы играют с «Хетафе», а «Сельта» – с чемпионом. Даже немотивированная «Барселона» будет очень опасным соперником, особенно для команды, у которой такие проблемы с обороной. В последних турах хозяева стабильно пропускали, а забивали очень мало. Аспас уже окончательно постарел, а заменить его не получилось.
Для Хави этот матч не важен и не нужен, как и несколько предыдущих, но в них «Барселона» не бросала играть, хоть и допускала ошибки. Для «Сельты» это очень плохой знак, ей придётся попотеть, чтобы набрать очки в последнем туре, и не факт, что получится. Предлагаем поставить на победу «Барселоны» за 2.53.
Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Специя»
На финише сезона «Рома» очень обидным образом проиграла всё, что могла. Место в топ-4 римляне упустили, в финале Лиги Европы в серии пенальти проиграли «Севилье», да и вообще, одна победа в последних 10 матчах — это не тот результат, которым Моуринью может похвастаться. Для него с его отношением к проигрышам такое положение дел очень болезненное. Он наверняка захочет хоть немного отыграться в последнем туре, даже несмотря на усталость футболистов после финала.
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У «Специи» дела обстоят ничуть не лучше, более того, в последних матчах она сыграла хуже той же «Ромы» и может занести себе в актив только победу над полурезервным составом «Милана». Гостям грозит вылет, в случае если «Верона» в последнем туре сыграет с «Миланом» лучше, чем они с «Ромой».
Леонардо Семпличи и его команде есть ради чего напрягаться, но в последних матчах мотивация не спасала, а обилие потерь ещё сильнее тянет «Специю» на дно. Набрать очки в этом матче аутсайдеру будет тяжело, есть смысл поставить на победу «Ромы» за 1.95.
Экспресс на матчи 4 июня
Ставка 1: победа «Реала» над «Атлетиком» за 1.83.
Ставка 2: победа «Барселоны» над «Сельтой» за 2.53.
Ставка 3: победа «Ромы» над «Специей» за 1.95.
Общий коэффициент: 1.83 Х 2.53 Х 1.95 = 9.10.
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