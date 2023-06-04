«Денвер Наггетс» — «Майами Хит», второй матч. Йокич оправдает доверие Дрейка

Рэпер поставил $ 1 млн на победу «Наггетс» в финале НБА. Они всё ближе к чемпионству.

5 июня состоится второй матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.31. Успех «Хит» оценён экспертами в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 5 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что второй матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 2.15, а тотал меньше 217.5 очка — за 1.66. Заключить пари на то, что «Хит» одержат победу в турнире, можно с коэффициентом 6.00.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» (05.06.2023)

На 5 июня запланирован второй матч финала плей-офф НБА. На стадионе «Болл-Арена» местный «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. В первой встрече подопечные Майка Мэлоуна одержали уверенную победу со счётом 104:93.

Наставник «Денвера» в послематчевом интервью признался, что домашняя победа вдвойне важна. Мэлоун подчеркнул, что говорил об этом с игроками прямо перед началом встречи. По словам Майка, «Наггетс» не хотели, чтобы «Майами» захватил контроль над серией у них дома. Во втором матче они наверняка выступят с подобным настроем.

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В первой встрече «Денвер» продемонстрировал шикарную командную игру. Он очень здорово оборонялся, вынуждая соперника рисковать и часто терять мяч. При этом нападение «Наггетс» в очередной раз восхитило разнообразием и креативностью. Ключевую роль в успехе сыграл Никола Йокич.

Серб продолжает бить рекорды. Умными и выверенными действиями он раз за разом оставлял не у дел защиту «Майами». Йокич набрал 27 очков, отдал 14 результативных передач, а также совершил 10 подборов. Он стал вторым баскетболистом в НБА за последние 25 лет, у которого получилось набрать 10 очков и совершить 10 подборов за любую из половин финальной игры.

Ранее подобное удавалось лишь Леброну Джеймсу, который достиг этого в своём 42-м финальном матче. Йокичу для повторения достижения потребовалась всего одна встреча. Феноменальный серб потрясающе взаимодействовал с сокомандниками, в частности с Джамалом Марреем. 26-летний разыгрывающий набрал 26 очков, а также сделал 10 передач.

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Помимо Маррея, отменно выступили Майкл Портер и Аарон Гордон. «Майами» не хватило глубины и качества состава для того, чтобы их остановить. Также сложилось впечатление, что у «Хит» недостаточно энергии. Впрочем, это неудивительно, ведь на предыдущей стадии они с трудом обыграли «Бостон Селтикс». Серия затянулась на семь встреч.

Возможно, из-за этого не лучшим образом в первом матче с «Денвером» выступил звёздный форвард «Майами» Джимми Батлер. Он набрал только 13 очков, совершил семь подборов и сделал столько же результативных передач. Зато здорово сыграли Гэйб Винсент и Эдрис Адебайо.

Винсент набрал 19 очков и отдал пять голевых пасов. Адебайо, в свою очередь, записал на свой счёт 26 очков, совершил 13 подборов и отметился пятью результативными передачами. Таким образом, он стал пятым игроком в истории «Майами», достигшим 1000 очков за карьеру в матчах плей-офф.

После просмотра первой встречи серии чемпионы НБА и члены Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт и Пол Пирс поделились мнением, что это не столкновение лучших звёздных двоек или троек, а именно битва команд — 10 на 10. Предпочтительнее в данном плане пока что выглядит «Денвер».

Подопечные Эрика Споэльстры очень плотно опекали Йокича. Они старались сделать всё возможное, чтобы серб не чувствовал себя свободным. Однако Никола не только набрал много очков, но и выступил в роли шикарного распасовщика. Его партнёры по команде прекрасно открывались под передачи и без особых проблем реализовывали предоставляемые возможности.

Скорее всего, подобным образом сложится и предстоящий матч. На домашнем стадионе «Денвер» не проиграл ещё ни одного матча в текущем розыгрыше плей-офф. Он уверенными шагами приближается к чемпионству, демонстрируя великолепный баскетбол. Поставить на его победу и тотал меньше 218.5 очка можно с коэффициентом 2.07.

История очных встреч всецело на стороне «Денвера», ведь он выиграл в 10 из 11 последних матчей. Думается, преуспеет и в этот раз. Результативного исхода не ждём. В первой игре команды набрали на двоих меньше 200 очков. Очевидно, что у них очень хорошая надёжность в обороне.

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Известный рэпер Дрейк недавно поставил $ 1 млн на победу «Денвера» в финальной серии НБА. Они выглядят явными фаворитами. Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением, что «Наггетс» не играют с едой. Он подчеркнул, что знает, как выглядят клубы, нацеленные на чемпионство, и таковым видится команда из Денвера.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 5 июня 2023 года

«Денвер» одержал уверенную победу в первом матче и имеет все шансы выиграть подобным образом во втором. На его стороне домашний стадион, глубина состава и история очных встреч. Пока что «Хит» не нашли, за счёт чего можно остановить богатую разнообразием атаку «Наггетс» во главе с Йокичем. В то же время первая игра получилась не очень результативной.

Ставка: победа «Денвера» и тотал меньше 218.5 очка за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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