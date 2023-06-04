Григор Димитров — Александр Зверев. Немец входит во вкус

Болгарину придётся тяжёло, ведь соперник ещё не показывал свой максимум.

5 июня Григор Димитров и Александр Зверев сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом немецкого спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.54, а на болгарина можно поставить за 2.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Григор Димитров — Александр Зверев 5 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» Григор Димитров – Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами в 1.91. Ставку на победу немца с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 3.70, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Григор Димитров — Александр Зверев (05.06.2023)

Теннисисты из топ-30 Александр Зверев и Григор Димитров встретятся в понедельник в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Немец обыграл Ллойда Харриса и Алекса Молчана, а затем вышел в третий круг, в котором ему попался 12-й номер мирового рейтинга Фрэнсис Тиафо. Зверев начал с хорошим темпом, но его соперник взял четыре последних гейма первого сета и повёл.

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Второй сет был более конкурентным, и в итоге Зверев выиграл его на тай-брейке. В третьем он разгромил Тиафо, проиграв всего один гейм. В четвёртом сете немец оказался сильнее на тай-брейке и выиграл матч со счётом 3:1 (3:6, 7:6, 6:1, 7:6).

Димитров выбил Тимофея Скатова и Эмиля Руусувуори, выйдя в третий круг, в котором встретился с Даниэлем Альтмайером. В первом сете болгарин вёл со счётом 4:1, но его соперник сумел отыграться и сравнялся. Однако это не помогло – 6:4 победил Григор.

В начале второго сета он реализовал брейк-пойнт и удержал это преимущество до конца. Третий сет был более односторонним, и болгарин выиграл матч со счётом 3:0 (6:4, 6:3, 6:1).

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Зверев ведёт у Димитрова 3-1 в личных встречах. Он победил в их последнем очном матче со счётом 3:0.

Григор был в прекрасной форме всю неделю и не проиграл ни одного сета – великолепно! В предыдущем раунде он выиграл 75% очков на первой подаче, сделал 30 виннерсов и допустил 23 невынужденные ошибки.

Зверев получил ужасную травму лодыжки на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции. Он медленно набирал обороты и спустя год, кажется, находится ближе на пути к победе в «Ролан Гаррос».

В последнем круге подача Зверева работала очень хорошо, хотя его 13 эйсов на фоне 10 двойных ошибок выглядят неоднозначно.

Зверев будет уверен в себе и победе, учитывая его рекорд в очных матчах с болгарином. Несмотря на то что Григор является классным подающим, ему не удавалось ранее удивить этим Александра. Ожидаем, что немец продолжит свой путь на Открытом чемпионате Франции, но хотя бы один сет болгарин заберёт.

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Поставить на победу Зверева и тотал больше 3.5 сета можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.45. А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Зверева и тотал больше 3.5 сета за 2.45.

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