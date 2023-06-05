«Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор». Гамшик зажжёт напоследок

Рекордсмен «Наполи» и сборной Словакии объявил о завершении карьеры. Спасибо за всё!

6 июня состоится матч 38-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Трабзонспора» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Истанбул Башакшехир» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор» 6 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор» (06.06.2023)

Позади 37 туров турецкой Суперлиги. На 6 июня запланированы три встречи заключительного тура. В самой поздней из них на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле померяются силами местный «Истанбул Башакшехир» и «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Истанбул Башакшехир» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Трабзонспор», в свою очередь, находится на шестой строчке. Турнирных задач команды уже не решают. Отставание от зоны вылета очень велико, а в еврокубковые турниры дорога давно закрыта.

Нагельсманн может возглавить «ПСЖ» в новом сезоне.

Однако это не значит, что команды выйдут на поле без мотивации и скатают безголевую ничью. У «Истанбул Башакшехир» наверняка будет цель порадовать родных болельщиков зрелищным футболом и результативностью в последней игре сезона.

У «Трабзонспора» стимул другой, но не менее важный. Дело в том, что грядущий матч станет последним в карьере Марека Гамшика. Известный по выступлениям за «Наполи» и сборную Словакии хавбек в минувшем сезоне сыграл не последнюю роль в том, что «черноморские штормы» стали чемпионами Турции впервые за 38 лет.

В текущем сезоне словак принял участие в 32 матчах во всех официальных турнирах. Он забил три мяча и сделал две результативные передачи. К сожалению, возраст берёт своё. 35-летний полузащитник заявил о том, что повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.

Роберто Манчини может возглавить «Наполи».

Команда из Трабзона наверняка приложит все усилия для того, чтобы рекордсмен по матчам за «Наполи» и сборную Словакии закончил карьеру на приятной ноте. Да и сам Гамшик, вероятнее всего, выступит с полной самоотдачей. Во встрече последнего тура с «Аланьяспором» (5:1) он записал на свой счёт гол и ассист.



«Трабзонспор» выглядит очень собранно. За последние пять туров в чемпионате Турции он проиграл только «Фенербахче» (1:3), на выезде. Во всех остальных матчах одержал победы, в том числе с мотивированным борьбой за выживание «Гиресунспором» (4:2) и «Фатих Карагюмрюк» (4:1).

У «Истанбул Башакшехир» показатели чуть хуже. В последних пяти турах турецкой Суперлиги у него только две победы, причём одна из них техническая. Вничью подопечные Эмре Белезоглу сыграли с «Умраниеспором» (1:1) и «Антальяспором» (0:0). Поражение потерпели во встрече с «Галатасараем» (0:1).

Впрочем, победа в игре последнего тура с «Адана Демирспор» (3:2) внушает уверенность, что клуб из Стамбула находится как минимум в неплохом тонусе. Напротив, есть определённый прогресс. Связан он с тем, что адаптировался к ритму чемпионата Турции экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» Аднан Янузай, взятый в аренду до конца сезона у «Севильи».

Бельгиец принял участие в пяти из шести последних встреч чемпионата Турции, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Не исключено, что полузащитник и в следующем сезоне будет выступать за «Истанбул Башакшехир». В «Севилье» ему не сильно доверяют.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04. Встречи между сильными командами в чемпионате Турции нередко получаются результативными. Это и не удивительно, ведь мощность атакующей линии у них нередко преобладает над надёжностью в обороне.

На основании статистики и результатов на последнем отрезке, есть поводы полагать, что предстоящая встреча получится насыщенной событиями и порадует большим количеством забитых мячей. За 35 туров в чемпионате Турции «Трабзонспор» забил 63 гола, в то время как сам пропустил 51.

Бензема согласовал контракт с «Аль-Иттихад».

«Башакшехир» за этот же период времени забил целых 51 мяч, а пропустил много — 36. Также из-за нехватки крепости в обороне «черноморские штормы» вылетели из Лиги Европы и Кубка Турции.

Прогноз и ставка на матч турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор» 6 июня 2023 года

За 35 туров в чемпионате Турции команды на двоих забили 114 мячей. Пропустили — 87. На последнем отрезке сезона они часто выдавали результативные матчи. Особенно это касается «Трабзонспора», для которого личным стимулом является устроить красивое прощание с Гамшиком. Впрочем, мотивации предостаточно у обеих команд. Думается, голов будет много, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

Малкома признали лучших игроком сезона в РПЛ.

Левандовски – лучший бомбардир чемпионата Испании.

Владимира Федотова признали лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Время сказать футболу до свидания». Ибрагимович объявил о завершении карьеры.