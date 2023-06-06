«Анкарагюджю» — «Адана Демирспор». Монтелла закончит сезон на весёлой ноте

7 июня состоится матч 38-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Анкарагюджю» можно с коэффициентом 2.28. Успех «Адана Демирспор» оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор» 7 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.36.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор» (07.06.2023)

На 7 июня запланированы четыре матча 38-го тура чемпионата Турции. Сезон подходит концу, и клубам осталось сыграть последние матчи. Отдельное внимание уделим игре между «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор», которая пройдёт на стадионе «Эрьяман» в Анкаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Анкарагюджю» в 37-м туре обыграл в гостях «Кайсериспор» (1:0). До этого клуб уступил чемпиону «Галатасараю» (1:4). Результат более чем закономерен. Уровень команд отличался. С соперниками из нижней части таблицы проблем нет, но с сильными клубами разница ощутима.

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Плюс за последние шесть встреч у «Анкарагюджю» было две победы при двух поражениях. Результаты не лучшие, а команда располагается на 11-й строчке с 42 очками за 35 игр. Она одержала лишь 12 побед при шести ничьих в текущем сезоне.

«Адана Демирспор» располагается на четвёртой строчке с 66 очками за 35 игр. Отставание от топ-3 — 11 очков. В 37-м туре подопечные Винченцо Монтеллы проиграли «Истанбул Башакшехир» (2:3). Ранее была победа над «Истанбулспором» в гостях (2:0), а также поражение от «Бешикташа» (1:4). Однако до этого клуб шёл с серией побед.

За «Адана Демирспор» выступал Дзюба. Однако главный тренер ставил совсем иной футбол, не к которому привык Артём. Поэтому у россиянина не сложилось. Он провёл четыре матча и осенью расторг контракт.

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Положение команды в турнирной таблице отличное, плюс соперники уже ранее встречались в этом сезоне на поле «Адана Демирспор», и победу одержали хозяева (3:1). «Анкарагюджю» дома выиграл 6 из 17 встреч, а соперник победил в 7 из 17 игр на выезде.

Гости забили 74 мяча за 35 игр, тогда как у хозяев лишь 42 забитых. При этом оборона «Анкарагюджю» слабее, пропустила 51 мяч, тогда как у «Адана Демирспор» 44 пропущенных.

Оборона хозяев не выглядит надёжной, а вот атака гостей — великолепна. Поэтому проверим ставку на индивидуальный тотал «Адана Демирспор» больше 1.5 мяча за 1.86. Увы, защитная линия «Анкарагюджю» выглядит не лучшим образом.

Прогноз и ставки на матч турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор» 7 июня 2023 года

Соперники проведут последний матч, в котором нет интриги. «Адана Демирспор» во многом превосходит соперника, и отличное нападение тому свидетельство. Плюс история очных игр остаётся за ними, однако на выезде дела обстоят не лучшим образом, поэтому перестрахуемся ставкой на индивидуальный тотал. У «Аданы» есть кому забивать, по сезону эта команда не зря попала в топ-4 чемпионата Турции.

Ставка: индивидуальный тотал «Адана Демирспор» больше 1.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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