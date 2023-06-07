Италия — Южная Корея. Вундеркинд «Челси» восхищает

9 июня состоится матч 1/2 финала ЧМ-2023 U20 Италия — Южная Корея. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех корейцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 U20 Италия — Южная Корея 9 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Южная Корея получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2023 U20 Италия — Южная Корея (09.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты завершились, но футбольный праздник на этом не заканчивается. В самом разгаре чемпионат мира по футболу до 20 лет. На 9 июня запланирована полуфинальная встреча, в которой на стадионе «Унико Диего Армандо Марадона» в Аргентине встретятся Италия и Южная Корея.

За последние несколько лет молодёжная сборная Италии достигла солидного прогресса. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Роберто Манчини вызвал много юных футболистов в состав основной национальной команды на встречи Лиги наций и квалификации ЧЕ-2024.

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У молодёжи появился дополнительный стимул. За пять матчей на ЧМ-2023 U20 подопечные Кармине Нунциата уступили только Нигерии (0:2). Во всех остальных они одержали победы, в частности, в играх с Бразилией (3:2) и Англией (2:1).

За этот период времени молодёжная сборная Италии забила 11 мячей. Шесть из них записал на свой счёт молодой талант Чезаре Казадей, выступающий на клубном уровне за «Рединг» (арендован у «Челси»). На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

Стоит отметить, что Казадей далеко не единственный футболист молодёжной сборной Италии, который выступает за профессиональный европейский клуб. Тут и защитник «Интера» Алессандро Фонтанароза, и полузащитник «Эмполи» Томмазо Бальданци, и многие другие.

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У молодёжной сборной Южной Кореи состав не такой сильный. Выступающих на профессиональном уровне футболистов тут практически нет. Да, в своё время страна подарила миру не одного талантливого футболиста. В числе таковых экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун, хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, защитник «Наполи» Ким Мин Джэ и не только.

Однако это скорее редкие исключения. Система воспитания юных дарований развита в Южной Корее не плохо, но и недостаточно хорошо. Отражается это и на результатах основной команды. Несмотря на старания Сона и других выступающих в топовых клубах футболистов, корейцы часто терпят поражения и выбывают на ранних этапах различных турниров.

В то же время как молодёжная, так и основная сборные Южной Кореи обладают характером и неуступчивостью. Именно за счёт этого и некоторой доли везения на прошлом молодёжном чемпионате мира корейцы добрались до финала, в котором уступили сборной Украины — 1:3.

На ЧМ-2023 U20 подопечным Ын Чун Кима удалось добраться до полуфинала также не без удачи. Сначала они обыграли Францию (2:1), сыграли вничью с Гондурасом (2:2) и Гамбией (0:0), а затем победили Эквадор (3:2) и Нигерию (1:0 д. вр.). Удастся ли корейцам совершить сенсацию и выбить из турнира сборную Италии?

Вероятнее всего, встреча получится результативной и победу в ней одержат итальянцы. П1 + ТБ 1.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. У европейцев мощнее линия атаки. Они выбили ряд сильных команд, порадовав большим количеством забитых мячей.

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У корейцев турнирная сетка была попроще. Если бы в соперники им досталась Бразилия или Англия, они бы уже наверняка давно вылетели. Возможно, подопечные Ын Чун Кима сумеют навязать итальянцам борьбу и даже забить гол-два, но на большее им, на наш взгляд, не стоит рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 U20 Италия — Южная Корея 9 июня 2023 года

У молодёжной сборной Италии сильнее состав. Множество её футболистов выступают на клубном уровне за профессиональные европейские команды. При этом вундеркинд «Челси» делает разницу. Сборная Южной Кореи до 20 лет тем же похвастаться не может. У неё есть характер, но вряд ли этого окажется достаточно для того, чтобы дотянуть хотя бы до дополнительного времени. Как-никак в Италии футбол находится на куда более высоком уровне, нежели в Южной Корее.

Ставка: победа Италии и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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