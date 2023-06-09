«Майами Хит» — «Денвер Наггетс», четвёртый матч. Йокич становится легендой!

10 июня состоится четвёртый матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.66. Успех «Хит» оценён экспертами в 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» 10 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что четвёртый матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» будет результативным: тотал больше 215.5 очка идёт за 2.45, а тотал меньше 215.5 очка — за 1.51. Заключить пари на то, что «Хит» одержат победу в турнире можно с коэффициентом 6.70.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» (10.06.2023)

На 10 июня запланирован четвёртый матч финала плей-офф НБА. На стадионе «Касейя Центр» в Майами местный «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Серия становится всё интереснее. «Наггетс2 ведут со счётом 2-1. Чем удивит звёздный Никола Йокич в этот раз?

За последние семь встреч в плей-офф НБА «Майами» победил только два раза. Казалось, успех во втором матче с «Денвером» на выезде вдохновит «Хит» и у них появится шанс повести в серии. Однако этого не произошло. В третьей игре они потерпели поражение со счётом 94:109.

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Некоторые болельщики «Майами» даже не стали досматривать матч до конца. Они начали покидать стадион за восемь минут до финального свистка. Не разочарует ли Эрик Споэльстра поклонников своей команды в этот раз? Пока что у тренера получается далеко не всё.

Споэльстра поставил качественную игру как в обороне, так и в атаке. У его подопечных хорошо движется мяч. Плюс есть индивидуальный прогресс у некоторых баскетболистов. Здорово прибавили по ходу плей-офф Данкан Робинсон, Эдрис Адебайо и Гэйб Винсент. Однако всего этого, а также поддержки домашних трибун, оказалось недостаточно для победы в третьей игре с «Наггетс».

Отчасти связан такой результат и с тем, что не в лучшей форме пребывает лидер «Майами» Джимми Батлер. Да, он набирает немало очков, но этого недостаточно. Влияния на игру звёздный форвард «Хит» оказывает не так много, как раньше. В третьем матче он набрал 28 очков, отдал четыре результативные передачи и совершил два подбора.

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Интересно, что в преддверии третьего матча с «Денвером» Батлер встретился с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Баскетболист заявлял, что бразилец входит в число спортсменов, которые его вдохновляют. Вот только, присутствие футболиста никак не помогло. Несмотря на старания Джимми, «Наггетс» катком проехались по «Хит».

Ключевую роль в победе «Денвера» сыграли Никола Йокич и Джамал Маррей. Оба оформили по трипл-даблу. Канадец записал на свой счёт 34 очка, совершил 10 подборов и сделал 10 результативных пасов. Таким образом он стал третьим игроком в истории с 10+ передачами в трёх матчах финала НБА подряд.

Йокич выступил ещё лучше. Он набрал 32 очка, совершил 21 подбор, а также отметился 10 ассистами. Серб установил сразу несколько рекордов. Он стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, сделал 20+ подборов и 10+ результативных передач в финальных встречах.

Также Йокич стал первым баскетболистом в истории НБА, оформившим 10+ трипл-даблов в плей-офф за сезон. В послематчевом интервью главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун отметил, что третий матч финала с «Майами» был лучшим выступлением Йокича и Маррея как дуэта за семь лет игры вместе.

Однако исключать вероятности, что канадец и серб выступят также в грядущем матче нельзя. Сейчас они пребывают на пике формы. Благодаря стараниям Маррея и Йокича «Наггетс» проиграли только четыре из 18 встреч текущего розыгрыша плей-офф НБА.

Конечно, немалый вклад привнесли и Мэлоун, и сокомандники звёздного дуэта «Денвера». Но невозможно остановить «Наггетс» именно из-за креативности и уникальных навыков Маррея и Йокича. Поставить на то, что «Денвер» наберёт в предстоящей встрече больше 106.5 очка можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

За 18 матчей в текущем плей-офф НБА «Наггетс» лишь два раза не пересекали данную отметку — во второй встрече 1/4 финала с «Финикс Санз» и в первой игре с «Майами Хит». Складывается впечатление, что с Йокичем попросту невозможно бороться. Он бьёт все рекорды, демонстрируя уникальную игру.

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Сдерживать Николу у соперников не получается. В среднем за встречу в нынешнем розыгрыше плей-офф двукратный MVP набирает 30.5 очка, совершает 13.4 подбора и отдаёт 10.1 результативной передачи. Кто ещё способен на подобное?

Прогноз и ставка на матч НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» 10 июня 2023 года

Скорее всего, в четвёртом матче «Майами» вновь соберётся с силами и постарается сравнять счёт в серии. Но вот удастся ли «Хит» в этот раз остановить неудержимый дуэт Йокича и Маррея? Вряд ли! Серб и канадец пишут историю. На протяжении всего плей-офф лидеры «Наггетс» демонстрируют шикарную игру и восхищают результативностью. При этом «Денвер» остаётся командой, в которой важно каждое звено. Третий матч показал, что у него практически всё функционирует идеально.

Ставка: «Денвер» наберёт больше 106.5 очка за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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