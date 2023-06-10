«Сан-Паулу» — «Палмейрас». Футболист «Реала» наблюдает за голами со скамейки

В этом матче будут голы, но вряд ли Эндрик в них поучаствует. Всё из-за решений тренера.

11 июня состоится матч 10-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Палмейрас» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «Сан-Паулу» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Сан-Паулу» — «Палмейрас» 11 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Палмейрас» (11.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 11 июня состоятся семь встреч 10-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Морумби» в «королевской схватке» столкнутся «Сан-Паулу» и действующий чемпион страны — «Палмейрас». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

За девять туров в чемпионате Бразилии «Сан-Паулу» потерпел только два поражения — во встречах с лидирующим «Ботафого» (1:2) и «Гремио» (1:2). Вничью он сыграл с «Коритибой» (1:1), «Форталезой» (0:0) и «Коринтиансом» (1:1).

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Примечательно, что во всех этих матчах «трёхцветные» выступали на выезде. На домашнем стадионе лучше них в текущем сезоне Серии А выступают только «Ботафого» и «Палмейрас». И то это только потому, что «одинокая звезда» и зелёно-белые провёли на один матч больше.

Замечательно дела идут у «Сан-Паулу» и в Южноамериканском кубке. Он возглавляет турнирную таблицу группы. За пять туров «трёхцветные» только один раз сыграли вничью, но на выезде — с «Депортес Толимой» (0:0). Во всех остальных матчах они одержали победы.

К слову, в атаке у «Сан-Паулу» полный порядок. За последние 18 матчей во всех официальных турнирах он забил 30 мячей. И в ближайшем будущем результативность может увеличиться. Дело в том, что в команду недавно вернулся бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато.

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Предыдущий наставник «Сан-Паулу», легендарный голкипер Рожерио Сени, наложил вето на переход Пато. Он опасался, что 33-летний футболист окажется физически слабее остальной части команды. По техническому вопросу к игроку вопросов не было. Что ж, посмотрим, как Алешандре заиграет под руководством опытного Доривала Жуниора, ныне возглавляющего «трёхцветных».

У «Палмейрас» в бразильской Серии А дела идут ещё лучше, чем у «Сан-Паулу». На данный момент он занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ботафого» составляет два очка. Отрыв от догоняющего «Атлетико Минейро» идентичный.

За девять туров в чемпионате Бразилии зелёно-белые не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Васко да Гама» (2:2), «Ред Булл Брагантино» (1:1), «Сантосом» (0:0) и «Атлетико Минейро» (1:1). За этот период времени они забили 20 мячей, а сами пропустили только восемь.

Замечательно идут дела зелёно-белых в Кубке Либертадорес. Проиграли они только в матче 1-го тура «Боливару» (1:3). После этого подопечные Абела Феррейры победили «Серро Портеньо» (2:1 и 3:0) и «Барселону» из Гуаякиля (2:0 и 4:2). За эти пять туров они забили 12 мячей.

Любопытно, что лишь один из этих голов записал на свой счёт принадлежащий мадридскому «Реалу» нападающий Эндрик. В матче 5-го тура с «Барселоной» из Гуаякиля он появился на поле лишь на 84-й минуте и уже через две минуты после этого отметился забитым мячом.

16-летний форвард получает очень мало игровой практики. По понятным причинам Абел Феррейра на него сильно не рассчитывает. Но ведь и оставлять вундеркинда без игровой практики тоже нельзя. Тем более форвард на деле доказывает свою состоятельность и проявляет желание приносить пользу.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит обе забьют за коэффициент 1.86. У обеих команд надёжные оборонительные линии, но мощность атаки у них всё же преобладает над качеством защиты. Думается, встреча получится результативной. Как минимум по одному мячу соперники точно друг другу смогут забить.

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Для Эндрика предстоящий матч — возможность позаимствовать опыт Алешандре Пато. 33-летний футболист сейчас, конечно, не так хорош, как во времена выступлений за «Милан». Травмы привели к тому, что он сбавил. Однако дать несколько дельных советов восходящей звезде Пато наверняка сумеет.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Сан-Паулу» — «Палмейрас» 11 июня 2023 года

В предстоящем матче столкнутся примерно равные по силе команды. «Сан-Паулу» даёт солидное преимущество домашний стадион. Забить как минимум один мяч он наверняка сумеет. Но и в ответку может пропустить немало. У «Палмейрас» с результативностью дела обстоят лучше, чем у «трёхцветных». Что-то в духе результативной ничьей здесь вполне может быть.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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