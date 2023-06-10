Уругвай — Италия. Очень нервный финал

12 июня состоится матч финала ЧМ-2023 U20 Уругвай – Италия. Начало игры – в 00:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех уругвайцев оценивается коэффициентом 3.08. Поставить на ничью предлагают за 3.36.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 U20 Уругвай — Италия 12 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Уругвай – Италия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч финала ЧМ-2023 U20 Уругвай — Италия (12.06.2023)

Молодёжный чемпионат мира по футболу готов выявить нового чемпиона. В понедельник в финальном матче встретятся сборные Уругвая и Италии, которые ранее никогда в турнире не побеждали. Стартовый свисток в игре прозвучит в 00:00 мск.

Сборная Уругвая предстаёт на этом турнире одной из самых гибких команд. На групповой стадии она демонстрировала яркий атакующий футбол. В группе небесно-голубые забили семь голов и проиграли только Англии (2:3). При этом ни один из нападающих в составе не забивал больше двух мячей, лучшее впечатление производила именно командная игра.

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В то же время уругвайцы, в составе которых почти нет представителей клубов Европы, являются сильнейшей защитной сборной этого ЧМ. Три пропущенных мяча от англичан стали единственными для подопечных Марсело Броли в шести играх. Сыгранная связка из четырёх защитников, а также претендент на звание лучшего вратаря турнира Рандалль Родригес – главный секрет успеха.

Эффективностью впереди Уругвай радует в полной мере. В четырёх последних матчах на ЧМ он одержал четыре победы с общим счётом 5:0. Только в ворота сборной США удалось забить больше одного гола. Важно отметить, что великолепную форму набрал нападающий Андерсон Дуарте – во всех матчах плей-офф он забивал победные голы. Всего на его счету три мяча.

Крепкая оборона и отличная реализация дают Уругваю преимущество, но изменить расклад сил могут кадровые проблемы. У номинальных хозяев травмирован основной защитник Матео Понте, а в атаке сразу трое футболистов только восстановились. Возможно, физически не все лидеры сборной будут готовы на максимум.

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У сборной Италии подобных проблем нет. У неё один из самых звёздных и сбалансированных составов на ЧМ. Большинство игроков представляют клубы Серии А, и многие уже приближаются к основе. При этом стилистически итальянцы являются полной противоположностью своего предстоящего соперника, делая ставку на активные действия на чужой половине поля.

Похвастаться качеством обороны Италия не может, в шести матчах она не пропустила ни одного мяча лишь раз – от Доминиканской Республики (3:0). Тем не менее все ошибки успешно компенсировались нападением, ведь в среднем на ЧМ она забивала больше двух голов за игру. Таким образом, в пяти матчах из шести с участием итальянцев пробивался стандартный тотал голов.

Разумеется, главные звёзды команды Кармине Нунциата располагаются в полузащите. Универсальная связка в центральной зоне Чезаре Казадей и Томмазо Бальданци не просто создают голевые моменты сами, но и реализуют их. Футболист «Челси» Казадей забил семь голов и является лучшим бомбардиром турнира. Только в матче с Нигерией (0:2) итальянец не смог проявить себя.

«Скуадра адзурра» не лишена системных проблем, однако она всегда старается подарить болельщикам праздник. На пути к финалу итальянцы обыграли Колумбию, Англию и Южную Корею, доминируя в каждом матче. И всё-таки со столь грамотной оборонительной сборной, как у Уругвая, встречаться пока не приходилось.

В этом матче болельщиков ждёт столкновение разных игровых стилей. Уругвай не станет изменять себе и займёт выжидательную позицию. Италия будет играть первым номером, но привычного количества голевых моментов иметь не сможет. В финале цена ошибки слишком высока, поэтому рисковать фаворит не станет. Однако своего в итоге добьётся. Лучшей ставкой видится – Италия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2023 U20 Уругвай — Италия 12 июня 2023 года

Обе сборные на пороге исторического достижения. Так высоко на молодёжном чемпионате мира Уругвай не поднимался давно, а Италия четыре года назад заняла лишь четвёртое место. Ранее эти команды встречались всего дважды и на двоих забили один гол. Похожего сценария игры ждём и теперь. Уругвайцы грамотно действуют в обороне, тогда как итальянцы неизменно будут давить. Матч легко может выйти за пределы основного времени, однако в решающий момент европейская сборная окажется точнее.

Ставка: Италия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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