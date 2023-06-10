Новак Джокович — Каспер Рууд. Серб обойдёт Надаля

Если третья ракетка мира выиграет, то у него будет 23 победы в «Больших шлемах», а у Рафаэля — 22.

11 июня Новак Джокович и Каспер Рууд сыграют в финале «Ролан Гаррос». Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех норвежца оценивается в 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Каспер Рууд 11 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Новак Джокович — Каспер Рууд получится упорным: тотал больше 38.5 гейма идёт за 1.89, а тотал меньше 38.5 гейма – за 1.91. Поставить на то, что сербский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на финал «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Каспер Рууд (11.06.2023)

В ближайшее воскресенье пройдёт финал Открытого чемпионата Франции. Новак Джокович и Каспер Рууд поспорят за звание чемпиона «Ролан Гаррос». Начало матча – не ранее 16:00 мск.

Первую половину сезона Новак Джокович закончил с опрометчивыми результатами. С одной стороны, сербский спортсмен уверенно провёл хардовый отрезок, победив на Adelaide 1 и Australian Open, а также пробился в полуфинал Dubai Duty Free Tennis Championships, в котором уступил в двух сетах Даниилу Медведеву (4:6; 4:6).

Рууд: всем своим успехом я обязан папе.

С другой стороны, старты серба на Rolex Monte-Carlo Masters, Srpska Open и Internazionali BNL d'Italia обернулись фиаско. Ни на одном из этих грунтовых турниров Новак не прошёл дальше 1/4 финала, одержав лишь пять побед в восьми матчах. На этом фоне эксперты сомневались в возможностях Джоковича выиграть третий турнир на грунте.

Впрочем, уже с первых туров Новак развеял сомнения, ни разу не дав повода усомниться в своём превосходстве. Александра Ковачевича, Мартона Фучовича, Алехандро Давидович-Фокину и Хуан-Пабло Варильяса сербский теннисист обыграл в трёх сетах.

Карен Хачанов и Карлос Алькарас смогли выиграть у Джоковича по одному сету. Если сопротивление россиянина он смог сломить за счёт превосходства в опыте, то столь лёгкой победе над первой ракеткой мира способствовали проблемы со здоровьем у испанца. С третьего сета мышцы Алькараса начали сводить судороги. Остаток встречи он доигрывал, не составляя должной конкуренции.

«Будет непросто». Рууд — о финале «Ролан Гаррос» с Джоковичем.

Новак Джокович отстоял турнирные амбиции. На пути к финалу он не дал поводов усомниться в своих силах, отдав соперникам 82 гейма. Статистика демонстрирует, что точная первая подача в исполнении третьей ракетки — серьёзная угроза. Суммарно за шесть матчей 402 из 614 первых подач были точны. Он выиграл 73,13% из них, выполнив 39 эйсов.

Каспер Рууд до «Ролан Гаррос» демонстрировал неоднозначные результаты. Лишь на турнирах в Эшториле и Риме он выступил на уровне, выиграв трофей, и пробился в 1/4 финала «Мастерса». Норвежский теннисист подошёл к Открытому чемпионату Франции с 11 победами в 16 матчах на глине. В Париже он превзошёл все ожидания.

Четвёртая ракетка мира на пути к финалу проиграл лишь три сета или 80 геймов. В последних раундах турнирной сетки он не испытал серьёзных трудностей во встречах с Хольгером Руне и Александром Зверевым. Таким образом, он стал третьим скандинавским теннисистом, который принял участие в трёх или более финалах ТБШ.

Каспер Рууд дал комментарий по поводу выхода в финал «Ролан Гаррос», отметив, что он будет играть без лишних мыслей, настроившись на позитивную ноту. Добавив, что в решающем матче турнира «Большого шлема» с Новаком Джоковичем ему вновь предстоит выйти на корт в роли тёмной лошадки.

Новак Джокович и Каспер Рууд провели четыре очные встречи. Все закончились победами сербского теннисиста при суммарном счёте по сетам 8:0. В последний раз пути Новака и Каспера переплелись в 2022 году в финале Итогового турнира ATP. Тогда Джокович за 1 час и 32 минуты обыграл Рууда со счётом 2:0 (7:5; 6:3).

Опыт на стороне серба, но норвежец пребывает в более оптимальной физической форме. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» провёл на кортах почти на два часа больше своёго молодого соперника.

С учётом того, что последняя очная встреча на Nitto ATP Finals прошла в условиях упорной борьбы, в финале «Ролан Гаррос» Каспер Рууд определённо не сдастся без боя. Предлагаем присмотреться к ставке на тотал больше 37.5 гейма с коэффициентом 1.80.

Джокович в случае победы на «Ролан Гаррос» станет рекордсменом.

Свой выход выход в финал Джокович прокомментировал так, что он очень рад и осуществил мечту, выйти в финал. Теперь перед ним стоит ещё одна цель — выиграть «Ролан Гаррос». Он также пообещал сыграть на самом высоком уровне.

Прогноз и ставка на финал «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Каспер Рууд 11 июня 2023 года

Новак Джокович опытнее соперника. По ходу «Ролан Гаррос» серб не дал поводов усомниться в своих турнирных амбициях. Впрочем, недооценивать Каспера Рууда не стоит. Два кряду финала «Ролан Гаррос» — показатель класса норвежца. Он связывает большие надежды с этим турниром и явно заряжен на борьбу.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма с коэффициентом 1.80.

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