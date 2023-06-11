Первый в истории трофей для «Краснодара». Почему ЦСКА останется без Кубка России?

Долгожданный Суперфинал Кубка России состоится уже 11 июня 2023 года. На стадионе «Лужники» в Москве «Краснодар» будет играть с ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало

11 июня 2023 года состоится Суперфинал Кубка России «Краснодар» – ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск.

Кто фаворит?

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.04. Успех «Краснодара» оценивается в 4.00. Если москвичи выиграют со счётом 1:0, то сыграет коэффициент 8.50. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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Анализ и прогноз на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА (11.06.2023)

Фонбет Кубок России. Суперфинал Фонбет Кубок России. Суперфинал 11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Нынешний розыгрыш Кубка России стал первым по новой схеме, которая вызвала много нареканий, но в конечном итоге оказалась довольно интересной, особенно на поздних стадиях. Получилось так, что в Суперфинале встретятся команды, которые ранее уже играли между собой в четвертьфинале, но зрители от такого расклада не останутся в проигрыше.

Именно новый формат турнира позволил «Краснодару» продолжить борьбу после вылета в четвертьфинале. Тогда они с армейцами обменялись домашними победами, но если «быки» выиграли со счётом 1:0, то ЦСКА – со счётом 3:0.

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После этого «Краснодар» спустился в Пути регионов. Он прошёл «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов». Двух последних соперников «быки» обыграли только в серии пенальти, как и «Акрон» в финале Пути регионов. ЦСКА за это время прошёл «Крылья Советов» и «Урал», обыграв их с одинаковым счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Для команд это будет уже пятая встреча в текущем сезоне. Пока преимущество на стороне ЦСКА, но Суперфинал может всё изменить. Отдельно стоит обратить внимание на последнюю игру клубов, в которой уже немотивированный «Краснодар» отстоял ничью в матче с армейцами. При этом «быки» полчаса провели вдесятером, но ни в чём не уступали сопернику.

Вообще, финиш сезона для команды Владимира Ивича выдался очень мощным. «Краснодар» закончил на серии из восьми матчей без поражений и отлично провёл весенний отрезок. Толковое усиление и приход сербского тренера дали «быкам» хороший толчок.

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ЦСКА весной выступил не хуже, а то и лучше «быков». Армейцы отобрали вторую строчку у «Ростова» и «Спартака», выиграли 9 из 13 последних матчей. Всё это во многом благодаря надёжной обороне, которую выстроил Владимир Федотов. К финишу в РПЛ армейцы пришли, уступая по пропущенным мячам только «Зениту».

Беда в том, что матчи с сильными соперниками даже весной давались армейцам с трудом. Занести себе в актив они могут только победы над «Зенитом» и «Краснодаром». Не так давно они уступили «Спартаку», сыграли вничью с «Краснодаром» и «Локомотивом».

Борьба за медали до последнего тура могла серьёзно вымотать футболистов ЦСКА. «Краснодар» финишировал расслабленно, больше играл в своё удовольствие, и у него это хорошо получалось. «Быков» в финале совершенно зря недооценивают.

Пусть этот матч для них и будет по сути выездным, но южане смогут показать достойный футбол. Шансов на трофей у них явно больше, чем предполагают букмекеры. Возьмём ставку на победу «Краснодара» в финале за 2.39 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года

«Краснодар» очень достойно проявил себя в последних матчах и заслужил побороться за первый трофей в истории. ЦСКА – опасный соперник, но немного вымотанный тяжёлой концовкой сезона. Недавно «быки» уже удивили армейцев и могут это повторить. Возможно, потребуется дополнительное время или пенальти. Ставки на проход «Краснодара» принимают в «Фонбет» за 2.39. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Краснодар» выиграет Кубок России за 2.39.

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