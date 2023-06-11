«Фламенго» — «Гремио». Луис Суарес заставит Айртона нервничать

Уругваец опроверг информацию о переходе в «Интер Майами». На кураже он будет очень активен.

12 июня состоится матч 10-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Гремио». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Гремио» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Гремио» 12 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фламенго» — «Гремио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Гремио» (12.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 12 июня состоятся две встречи 10-го тура. В одной из них на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро померяются силами «Фламенго» и «Гремио». Стартовый свисток запланирован на 0:30 мск.

Преодолев небольшой спад, «Фламенго» набрал очень хороший ход. За последние пять туров в чемпионате Бразилии он не потерпел ни одного поражения. Вничью красно-чёрные сыграли с «Крузейро» (1:1). Обыграли «Гояс» (2:0), «Баию» (3:2), «Коринтианс» (1:0) и «Васко да Гама» (4:1).

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Таким образом, клуб из Рио-де-Жанейро поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на четвёртом месте «Гремио» составляет одно очко. Удастся ли подопечным опытного Хорхе Сампаоли, который относительно недавно возглавил «Фламенго», потеснить «мушкетёров»?

Назначение Сампаоли весьма благотворно отразилось на красно-чёрных. Помимо хороших результатов в бразильской Серии А, они начали преуспевать в Кубке Либертадорес. В последних четырёх турах группового этапа турнира «Фламенго» обыграл «Расинг» (2:1) и «Ньюбленсе» (2:0) и сыграл с ними же вничью (в обоих случаях 1:1).

Не последнюю роль в результатах сыграл бывший защитник «Спартака» Айртон. Он твёрдо закрепился в основе, здорово прибавил во всех аспектах и впервые получил вызов в национальную команду. 25-летний футболист забил шесть мячей во всех турнирах. Он проводит свой самый результативный сезон. А ведь впереди ещё больше игр!

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Впрочем, в предстоящем матче команду Айртона ждёт непростое испытание. «Гремио» в преддверии текущего сезона мощно усилился. Он приобрёл ряд техничных новобранцев, в частности бывшего нападающего «Ливерпуля» и «Барселоны» Луиса Суареса.

В итоге за девять туров команда уступила только «Крузейро» (0:1) и «Палмейрас» (1:4), причём в обоих случаях на выезде. Вничью она сыграла с «Ред Булл Брагантино» (3:3) и «Форталезой» (0:0). За этот период времени «Гремио» пропустил 12, а забил 14.

Луис Суарес отметился за этот промежуток времени двумя результативными передачами и двумя забитыми мячами. Причём оформил их уругваец в последних четырёх матчах. Он только освоился, и в будущем результативность наверняка улучшилась бы, если бы не одно «но».

Сообщалось, что он собирается уйти в «Интер Майами», состав которого недавно пополнил Лионель Месси. Сам Луис признался, что договорился завершить карьеру в одном клубе со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне». Однако позже опроверг информацию. Суарес заверил, что у него действующий контракт и он счастлив играть за «Гремио».

У обеих команд хорошие результаты, они располагаются в верхней части турнирной таблицы. Думается, встреча будет проходить на равных скоростях и закончится голами с обеих сторон. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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В обороне у «Фламенго» и «Гремио» порой случаются провалы. Однако они компенсируются результативностью. На двоих за девять туров в бразильской Серии А красно-чёрные и «мушкетёры» забили 32 мяча. Кроме того, в трёх из четырёх последних очных встреч забивали и те и другие. Скорее всего, в этот раз будет так же.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Гремио» 12 июня 2023 года

Встреча вполне может закончиться результативной ничьей. «Фламенго» и «Гремио» пребывают в отличной форме. Они уверенно обыгрывают сильных соперников, забивая много голов. История четырёх последних очных встреч, а также статистика свидетельствуют в пользу голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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