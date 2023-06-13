Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао. Вторая ракетка России реабилитируется

14 июня 2023 года Вероника Кудерметова и Кэрол Чжао сыграют во втором круге турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.07. Успех канадской теннисистки оценивается в 8.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао 14 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао получится упорным. Тотал больше 18.5 гейма идёт за 1.83, а тотал меньше 18.5 гейма — за 1.96. Заключить пари на то, что Кудерметова выиграет со счётом 2:1 по сетам, можно за 4.50.

Анализ и прогноз на матч Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао (14.06.2023)

14 июня состоится игра второго круга турнира в Хертогенбосхе. В матче встретятся Вероника Кудерметова и Кэрол Чжао. Россиянка рассчитывала хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции, поскольку набрала перед турниром отличную форму. Россиянка специально готовилась к новым мячам на грунтовых кортах Парижа и была крайне расстроена, проиграв в матче первого круга.

Её соперница Анна Шмидлова оказала достойное сопротивление и стала автором сенсации. Победа со счётом 2:0 (6:3, 6:1) закономерна, поскольку словацкая теннисистка заставила Веронику часто ошибаться при выполнении простых ударов. 40 невынужденных ошибок допустила Кудерметова.

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Провал в Париже заставил Веронику тренироваться с удвоенной энергией. Теперь россиянке необходимо доказать, что она находится в отличной игровой форме, а поражение Шмидловой — лишь досадное недоразумение.

В первом круге турнира в Нидерландах Кудерметова прошла американскую теннисистку Риске. Элисон отказалась продолжать матч во втором сете при счёте 3:0 в пользу россиянки, сославшись на травму.

Таким образом, Кудерметова прошла во второй круг без особой борьбы, но сохраняет предельную концентрацию и максимальную мотивацию. Это доказывают пять эйсов, которые выполнила Вероника в матче с Риске.

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Турнир проводится на травяных кортах, что подходит под быструю и агрессивную манеру игры Кудерметовой. 26-летняя теннисистка умеет находить оптимальное время для выхода к сетке и подготавливает атаки за два-три удара.

За выход в третий круг Кудерметова поспорит с представительницей Канады — Чжао. 28-летняя Кэрол не прошла квалификацию на «Ролан Гаррос», проиграв Саре Бейлек со счётом 0:2.

Вероника Кудерметова — явный фаворит встречи. Россиянка находится в отличных физических кондициях и намерена доказать, что на «Ролан Гаррос» с ней произошёл несчастный случай. Кроме того, Кэрол Чжао по манере игры удобная соперница для Вероники.

Весьма вероятно, что в матче будет сыграно меньше 18 геймов. Перспективно смотрится ставка на победу Кудерметовой и тотал меньше 18.5 гейма за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч WTA-250 Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао 14 июня 2023 года

14-я ракетка мира находится в оптимальных кондициях. Кудерметова довольно легко перестроилась с грунта на травяное покрытие корта. Учитывая спортивную злость за поражение в первом круге «Ролан Гаррос», вполне вероятно, что россиянка уверенно победит в двух сетах.

Ставка: победа Вероники Кудерметовой и тотал меньше 18.5 гейма за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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