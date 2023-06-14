Аргентина — Австралия. Китайцы будут в восторге от Месси

Матч пройдёт в Пекине, а приезд Лионеля вызвал сумасшедший ажиотаж. Что будет, когда он начнёт забивать?

15 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Австралия. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех австралийцев оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Аргентина — Австралия 15 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Аргентина — Австралия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Аргентина — Австралия (15.06.2023)

Европейский клубный футбол ушёл на летний перерыв, уступив место матчам сборных. На 15 июня запланирована товарищеская встреча, в которой померяются силами действующий чемпион мира Аргентина и Австралия. Матч состоится на стадионе «Пролетарий» в Пекине. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Встреча станет третьей для сборной Аргентины после победы на чемпионате мира в Катаре. Ранее она также в товарищеских встречах обыграла Панаму (2:0) и Кюрасао (7:0). Лионель Скалони активно экспериментировал, но бóльшая часть чемпионского состава всегда находилась на поле, в частности Лионель Месси.

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Обладатель семи «Золотых мячей» в этих двух матчах записал на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Мотивации у звёздного аргентинца после победы на чемпионате мира не убавилось. Всё началось ещё в позапрошлом году, когда он выиграл Кубок Америки.

С тех пор 35-летний форвард и его сборная обрели себя на международной арене и процветают. Помимо ЧМ в Катаре, аргентинцы выиграли Финалиссиму, разгромив Италию (3:0). Да, на клубном уровне у Месси в последнее время не всё в порядке. Он при не лучших обстоятельствах расстался с «ПСЖ» и присоединился к команде МЛС «Интер Майами».

Зато в сборной авторитет звёздного нападающего непоколебим. Он является главным звеном. В последних 36 матчах во всех турнирах (включая товарищеские встречи) Лео забил 32 гола и отдал 10 результативных передач. Ждём, что порадует результативностью и в предстоящем матче.

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Сборная Австралии не так успешна, как Аргентина. Уровень футболистов у неё значительно ниже. С другой стороны, в последнее время в футболе австралийцев проглядывается определённый прогресс. На ЧМ-2022 они дошли до 1/8 финала, уступив как раз Аргентине (1:2).

Прибавили австралийцы под руководством опытного Грэма Арнольда. Наставник развил индивидуальные технические навыки игроков, а также поработал над психологией. Лионель Скалони по окончании чемпионата мира в Катаре отметил, что матч со сборной Австралии был самым тяжёлым на турнире, так как сопернику было нечего терять.

Австралийцы смело шли вперёд, создавали моменты. Они даже могли довести дело до дополнительного времени, но в концовке подвело завершение. После ЧМ-2022 австралийцы провели два товарищеских матча с Эквадором. В первом одержали победу со счётом 3:1, а во втором потерпели поражение — 1:2.

Обыграть Аргентину в этот раз «соккеруз» вряд ли удастся, но навязать борьбу и забить как минимум один гол вполне по силам. Конечно, в этот раз они не будут выкладываться так, как на чемпионате мира, но и безвольно вряд ли проиграют.

Поставить на победу аргентинцев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Скорее всего, на предстоящий матч Месси будет настроен как надо. Хотя не исключено, что на нём отразится ажиотаж в Пекине. Сообщается, что приезд аргентинца в Китай вызвал массовое сумасшествие. Бело-голубые даже не смогли провести тренировку из-за непомерной страсти фанатов.

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Впрочем, на результате встречи это сказаться не должно. Аргентинцы совсем на другом уровне. У них суперзвёздный состав и гораздо выше мастерство. В конце концов бело-голубые — чемпионы мира. Проиграть Австралии, пусть даже в товарищеском матче, для них непозволительно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Аргентина — Австралия 15 июня 2023 года

В этот раз сборная Аргентины, скорее всего, одержит куда более убедительную победу, чем на чемпионате мира в Катаре. У австралийцев вряд ли будет такой же настрой. Да и отсутствие давления должно благотворно отразиться на бело-голубых. Велика вероятность, что они с первых минут заберут мяч и на классе обыграют соперника.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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