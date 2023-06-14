Уэльс — Армения. Вся надежда на Сперцяна и Тикнизяна

16 июня состоится матч квалификации на Евро-2024 Уэльс — Армения. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу валлийцев можно с коэффициентом 1.37, а шансы армян оцениваются аналитиками в 8.40. Ничья доступна за 4.95.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Уэльс — Армения 16 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.14, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76. На гол Уэльса дают коэффициент 1.07, а гол Армении оценивается в 1.83. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.03.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Уэльс — Армения (16.06.2023)

Уэльс в 2023 году привыкает играть без Гарета Бэйла. Однако, помимо своей главной звезды, который сменил бутсы на ботинки для гольфа, карьеру в сборной завершили Крис Гантер, Джо Аллен и Джонатан Уильямс. Роль лидера и капитана взял на себя Аарон Рэмси, который реанимировал свою карьеру в «Ницце».

Рэмси на пару с Итаном Ампаду являются единственными футболистами Уэльса, которые выступают за пределами Великобритании. Остальные представляют клубы из первых трёх английских дивизионов, но в сборной нет ни одного футболиста, который пробился бы в еврокубки по итогам только что закончившегося сезона.

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Сборная Уэльса проходит процесс омоложения, который начался ещё до чемпионата мира. Роберт Пейдж регулярно доверял место в составе новичкам. Квалификацию на Евро-2024 Уэльс без Бэйла начал неплохо, набрав четыре очка в двух матчах: ничья с Хорватией (1:1) и победа над Латвией (1:0).

Гостевая игра с бронзовыми призёрами чемпионата мира могла закончиться для «драконов» поражением, но благодаря отличной игре вратаря Дэнни Уорда и спасительному голу на последней минуте дебютанта Нейтана Бродхеда удалось увезти из Хорватии ничью.

Домашний матч с Латвией получился очень тяжёлым. Несмотря на преимущество, Уэльс забил всего один мяч. У Роберта Пейджа было три месяца, чтобы проанализировать итоги той встречи и подготовиться к армянской сборной.

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Как и ближайшие соперники, Армения привыкает играть без своей главной звезды. Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной в ноябре 2021 года, после чего началась череда плохих результатов. Она привела к смене тренера.

Вытащить Армению из болота пытается Александр Петраков. Под руководством бывшего тренера сборной Украины армяне провели два матча. Встреча с Турцией вышла весьма эмоциональной, и команда выдала неплохой матч, но всё-таки проиграла — 1:2.

В составе Армении заметно выделялись два представителя РПЛ – Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Тикнизян из «Локомотива». Для Наира это был дебют за сборную после получения гражданства Армении. У воспитанника ЦСКА есть все задатки, чтобы стать одним из лидеров команды.

После игры с Турцией армяне провели товарищеский матч с Кипром (2:2). Оба гола в той встрече забил ещё один новичок сборной, недавно получивший паспорт. Грант-Леон Ранос – 19-летний воспитанник немецкого футбола, который будет выступать за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Благодаря этому видны положительные сдвиги.

Учитывая плохую результативность нападения валлийской сборной, рекомендуем ставку тотал меньше 2.5 мяча за 2.14. Обновлённая армянская команда больше никому не позволит издеваться над собой.

Прогноз и ставка на отборочный матч Евро-2024 Уэльс — Армения 16 июня 2023 года

Уэльс скучает по Гарету Бэйлу и переживает смену поколений. Пока получается неплохо – четыре очка в двух матчах, но есть вопросы по качеству игры с Латвией, которой удалось забить лишь один мяч. Армения тоже ищет замену своей главной звезде Генриху Мхитаряну. Первые две игры под руководством Петракова оставили надежду на хорошее будущее. Армения приедет в Уэльс за очками, а матч выйдет упорным. Помогут сразу четыре футболиста из РПЛ: Сперцян, Байрамян, Арутюнян и Тикнизян.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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Прогноз на матч Латвия — Турция с коэффициентом 3.62.

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Прогноз на матч Гибралтар — Франция с коэффициентом 3.00.