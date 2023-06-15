Азербайджан — Эстония. Плохой день для азербайджанцев

17 июня состоится матч квалификации на Евро-2024 Азербайджан – Эстония. Начало игры – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу азербайджанцев можно с коэффициентом 2.04. Успех эстонцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.80. Поставить на ничью предлагают за 3.34.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Азербайджан — Эстония 16 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Азербайджан – Эстония не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.63, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 3.14.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Азербайджан — Эстония (17.06.2023)

Отборочный турнир на Евро-2024 продолжается. В третьем туре нас интересует встреча команд, которые пока не набрали ни одного очка в группе – сборная Азербайджана примет Эстонию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Азербайджан никогда не преодолевал этап квалификации на крупных турнирах. Он неплохо проявил себя в группе Лиги наций, выдав серию из трёх побед подряд, однако плохой старт не позволил всерьёз рассчитывать на первое место. На Евро-2024 группа у «милли» очень тяжёлая, ведь, кроме эстонцев, в ней есть Бельгия, Австрия и Швеция.

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Впрочем, первые туры болельщикам оптимизма не придали. Команда Джанни Де Бьязи ещё даже не встречалась с бельгийцами, которые считаются главными фаворитами группы, но уже дважды проиграла — Австрии (1:4), Швеции (0:5). Девять пропущенных голов при одном забитом — ужасный показатель.

Оба матча проходили на чужом поле, тогда как дома у Азербайджана две победы подряд в Лиге наций. Но переоценивать их пока не стоит. Во-первых, обыграть удавалось сборные Казахстана и Беларуси, которые на тот момент находились в плохой форме. Во-вторых, эти победы стали единственными за 17 последних домашних встреч.

Стоит отметить, что азербайджанцы никак не могут найти баланс между атакой и обороной. Впереди у них проблем не так много, забивают регулярно и нередко больше двух мячей. Но оборона подводит – за последние два года не пропустили только от Казахстана и Беларуси. А в 12 из 24 матчей за данный период пропускали минимум два мяча.

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Сборная Эстонии способна наказать за большое количество ошибок. Эта команда тоже не является претендентом на высокие места, но с недавних пор радует неплохими результатами. В квалификации Евро-2024, в отличие от предстоящего соперника, «синие футболки» пока провели лишь один матч – уступили Австрии (1:2). Однако провальной ту встречу назвать нельзя.

Томас Хеберли создал крепкую контратакующую команду, которая не столько пытается выиграть, сколько помешать победить соперникам. Швейцарец вновь полагается на опытных футболистов – Рауно Саппинен и Сергей Зенёв соорудили тот самый единственный гол в ворота Австрии. В центре поля до сих пор надёжен 38-летний Константин Васильев. Но есть и талантливая молодёжь – чего только стоит вратарь лондонского «Арсенала» Карл Хейн.

Эстония тоже стилистически неудобна для Азербайджана. Она спокойно отдаст мяч и станет ждать ошибок, которых снова должно быть немало. С учётом состояния команд, игра пройдёт по сценарию эстонцев. Гости никуда не будут спешить, а Азербайджану после двух поражений важно реабилитироваться. Если хозяева снова будут слишком активны впереди, есть риск нарваться на контратаку. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что гости не проиграют, с коэффициентом 1.81.

Прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы Азербайджан — Эстония 17 июня 2023 года

Матч главных аутсайдеров группы F, которые пока не набрали ни одного очка. Сборная Азербайджана особенно плохо стартовала в отборе на Евро-2024, уступив в двух встречах. У хозяев серьёзные проблемы с обороной, и до сих пор исправить ошибки не удаётся. Сборная Эстонии тоже почти не побеждает, однако по игре выглядит интереснее. Гости мало пропускают, но хорошо реализуют собственные моменты. И на сей раз у них вновь есть шанс не проиграть.

Ставка: сборная Эстонии не проиграет за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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Прогноз на матч Португалия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.55.