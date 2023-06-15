Маленькие коэффициенты — путь к победам на ставках? Совсем нет!

Начинающим игрокам на ставках часто приходит в голову мысль: можно заключать пари на очень маленькие коэффициенты и всегда побеждать! Практически беспроигрышный вариант? На самом деле нет. И ставками на маленькие коэффициенты можно загнать себя в большой минус. Разбираемся, в чём здесь подвох.

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Почему игроки ставят на низкие коэффициенты

Начинающие игроки боятся каждого проигрыша и прибегают к железной, на их взгляд, логике. Они делают ставки на маленькие коэффициенты — от 1.01 до 1.05. Ведь если даже букмекер считает эти события наиболее вероятными — как здесь можно ошибиться?

На самом деле ещё как можно. И потерять на таких ставках деньги легче лёгкого. Конечно, все мы мечтаем никогда не проигрывать. Но это нереально. Тем не менее для таких игроков изобрели специальную стратегию — стратегию ставок на маленькие коэффициенты. Но и она не гарант постоянных побед. Хотя и может свести риски к минимуму.

Суть стратегии ставок на низкие коэффициенты

В общем-то, суть очень простая: нужно делать ставки с коэффициентом не выше 1.05. Начинающие игроки даже пренебрегают анализом события, считая, что с такими коэффициентами и так всё ясно. И допускают большую ошибку.

Для более опытных игроков лучшие коэффициенты для такой стратегии — 1.01–1.02. Ставки с коэффициентом 1.03 — средний риск, а 1.04 и 1.05 — большой риск в этой стратегии, ставить на такую котировку можно, только будучи абсолютно уверенным и после тщательного анализа.

Почему? Да потому, что 1.05 совсем не означает 95% вероятности победы. Во-первых, новички на ставках не помнят о марже букмекера. В реальности коэффициент 1.05 — это минимум 1.10, а у некоторых букмекерских контор и все 1.14. Согласитесь, совсем другие цифры. Кроме того, нужно помнить, что в зависимости от денежного потока на исходы букмекер меняет коэффициенты, чтобы остаться в плюсе при любом исходе. Так что 1.05 вполне может быть искусственно заниженной цифрой из-за того, что игроки несут деньги на данный исход. Но ведь далеко не факт, что они правы!

Суть стратегии ставок на маленькие коэффициенты следующая. Игровой банк делят на 10 частей. И каждый раз ставят 1/10 часть. Чаще всего пари заключают в лайве. Этому есть два объяснения. Во-первых, маленькие коэффициенты появляются там гораздо чаще. Во-вторых, такие ставки рассчитывают практически моментально. Нужно понимать, что прибыль с одной ставки по такой стратегии невелика относительно общего банка, поэтому ощутимых успехов можно добиться только большим количеством успешных пари.

Важные советы для ставок на низкие коэффициенты

Первое — вам нужен серьёзный банк. Заходить в такую стратегию с банком в 1000 рублей несерьёзно, прибыль будет мизерной. Вы потратите много времени, а результат будет минимальным.

Во-вторых, помните, чтобы более-менее обезопасить себя, нужно сделать 100 успешных ставок с коэффициентом 1.01. Ну или 20 — с коэффициентом 1.05. Если получилось — вы останетесь в плюсе даже в случае одного проигрыша.

Какого-то специального отбора матчей по этой стратегии нет, подойдет любой, на который принимают ставки в лайве. Идеальный пример — футбольный матч, в котором к перерыву голов нет. В таком случае можно поставить на самый крупный из возможных тоталов. Коэффициент будет не выше 1.05.

Многие игроки пытаются ускорить получение прибыли, собирая низкие коэффициенты в большой экспресс. На дистанции это путь в никуда. До поры до времени будет работать — но и только.

Кроме того, новички часто отходят от правила «1/10 банка на ставку». Они делают ставки ва-банк, ведь коэффициент низок, риски минимальны. Это так, но в случае проигрыша они теряют всё. Не повторяйте таких действий.

Плюсы и минусы ставок на низкие коэффициенты

Подытожим вышесказанное. Итак, главный плюс стратегии ставок на низкие коэффициенты — минимальный риск того, что ставка не сыграет. Да и выбирать матчи легко: сейчас букмекерские конторы предлагают множество вариантов для ставок в лайве.

Главный минус стратегии ставок на низкие коэффициенты — она не беспроигрышна, хоть многие и считают так. Даже коэффициент 1.01 может проиграть, такие случаи не так и редки. И это большой удар по психологии игрока: проиграть на таком низком коээффициенте.

Эта стратегия не подойдёт нетерпеливым игрокам. Проиграть всё здесь можно моментально, а вот прибыль будет расти очень медленно.

Кроме того, если ваш банк очень велик, вы можете превысить лимит для ставки на отдельное событие. Это возможно, если вы выбрали для ставки матч какого-нибудь экзотического чемпионата. В таком случае вам придётся подбирать матчи более тщательно.

Как видите, стратегия для ставок на низкие коэффициенты не такая уж идеальная. Она достаточно проста, но подойдёт далеко не каждому игроку. Удачных ставок!