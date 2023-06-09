В этом спорте нет ничьих — и этим можно пользоваться!

Знакомство с ОТ. Как делать ставки на овертайм и буллиты в хоккее

В большинстве ведущих хоккейных чемпионатов ничьей не бывает: после основного времени матча команды играют овертайм, а затем серию буллитов. И те, кто разбирается в хоккее и ставках, вполне могут заработать на этом. Конечно, это не так просто, но возможно. Разбираемся, как зарабатывать на ничейных исходах в хоккее.

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Овертайм и буллиты в хоккее — что это

Если в футболе мы привыкли, что 90 минут матча завершаются ничейным исходом, то в хоккее ничьей чаще всего не бывает. Команды получают по одному очку в копилку и разыгрывают второе в овертайме — дополнительном периоде. Если ничья и по итогам овертайма, то назначается серия штрафных бросков — буллитов.

Важно, что длина овертайма на разных турнирах и даже на разных стадиях одного может быть разной. К примеру, такую ситуацию можно наблюдать на чемпионате мира по хоккею.

Ставки на овертайм

Итак, овертайм в хоккее — дополнительное время, которое назначается согласно правилам для выявления победителя матча при ничейном исходе по истечении трёх периодов. При условии, что по окончании трёх периодов состоялся ничейный исход.

Правила овертайма могут быть разными: в классической версии команды играют «3х3» в течение пяти минут чистого времени. В случае удаления игра идёт в формате «4х3».

На стадиях плей-офф крупных турниров можно увидеть овертаймы длиной 10 и даже 20 минут. Это делают, чтобы максимально уменьшить элемент случайности в виде буллитов.

Видов ставок на овертайм немного: можно либо поставить на то, что в матче будет дополнительное время, либо же на победителя матча с учётом овертайма и буллитов. В первом случае коэффициент будет высоким, порядка 4.00, во втором же, наоборот, ниже в сравнении со ставкой на исход основного времени матча.

Если игрок ставит на наличие дополнительного времени, он предполагает, что команды сыграют вничью в основное время, а результат матча определится в овертайме. При ставках на овертайм беттору следует знать некоторые особенности.

Важно помнить, что если вы ставите на победу одной из команд с форой или на тотал матча, то в большинстве случаев это ставка без учёта овертайма. Изучите правила приёма ставок букмекером перед тем, как заключать пари.

Ставки на буллиты

Буллит — это штрафной бросок, аналогия пенальти в футболе. Правда, реализовать буллит сложнее, нежели пенальти. Серию буллитов назначают, если основное время матча и овертайм завершились вничью. Серия буллитов состоит из пяти бросков каждой команды.

Можно увидеть буллит и в основное время. Его назначают за срыв выхода нападающего один на один с вратарём. Могут наказать буллитом и за то, что полевой игрок накроет рукой шайбу в площади ворот.

До игры поставить на то, что в матче будет серия буллитов, чаще всего нельзя. Такие варианты для ставок появляются обычно в лайве по ходу овертайма. Кроме того, остаётся вариант для ставки на победителя игры с учётом овертайма и буллитов.

Как ставить на овертаймы и буллиты

Универсальной стратегии на то, что в матче будет овертайм, нет, это довольно рискованный вариант. Если хотите попробовать, стоит изучать статистику игр. Есть смысл попробовать ставки на овертайм в матчах команд, играющих от обороны, или на команды, которые примерно равны по силам. Разумеется, стоит рассмотреть ставки на команды, которые чаще всего уходят в овертайм.

Что касается ставок на буллиты, то здесь игроки пока не придумали ничего лучше, чем догон. Они ждут, когда в матче начнётся овертайм, и делают ставку на то, что всё завершится буллитами. Если ставка проигрывает, то в следующем матче её удваивают, и так до победы. Мы никому не рекомендуем использовать догон в том или ином варианте. Играя по этой стратегии, вы можете быстро лишиться крупных сумм в попытках отыграться.

В целом ставки на овертайм и буллиты привлекают игроков высокими коэффициентами. Но мы рекомендуем тщательно изучить правила букмекерской компании и статистику, прежде чем заключать пари на подобные исходы. Удачных ставок!