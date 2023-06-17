«Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес». Карлос Вела поправит статистику

18 июня состоится матч МЛС «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Лос-Анджелеса» оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес» 18 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес» (18.06.2023)

Пока на международной арене проходят квалификация на Евро-2024 и товарищеские матчи, обратим внимание на не менее интересную лигу — МЛС, в которой на 18 июня запланирован матч между «Спортинг Канзас-Сити» и «Лос-Анджелесом». Встреча пройдёт на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк», стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Спортинг» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Клуб располагается на 19-й строчке сводной таблицы с 20 очками за 18 матчей. За последние шесть игр команда уступила только «Сент-Луис Сити» (0:4). Также сыграла вничью с «Ванкувером» и «Лос-Анджелесом» (1:1). Накануне клуб победил дома «Остин» (4:1).

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«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице МЛС, набрав 26 очков в 15 встречах. В Западной конференции команда идёт в тройке лидеров. Лучшим бомбардиром клуба является Карлос Вела — четыре гола и пять передач в текущем сезоне.

Интересно, что сразу после появления информации о желании мексиканца уйти из команды всплыла другая. Клуб предпримет попытку сделать предложение о трансфере Роналду, но вряд ли ему будет это интересно. Скорее всего, это просто повод привлечь внимание.

Прошлогодний чемпион и обладатель Кубка МЛС «Лос-Анджелес» в этом сезоне выступает неплохо. У него хорошее турнирное положение, но недавно клуб проиграл «Хьюстон Динамо» в двух матчах подряд (0:4 и 0:1), даже на своём поле подопечные Стива Черундоло оказались не готовы.

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За семь встреч на выездах в текущем сезоне «Лос-Анджелес» выиграл два раза и три сыграл вничью. За это время было забито восемь мячей и девять пропущено. В целом неплохие показатели, но можно ещё лучше.

При этом клуб из Лос-Анджелеса располагает неплохим составом. За команду выступает экс-голкипер «Локомотива» Элдин Якупович. Также есть защитник Джорджо Кьеллини, который играл за «Ювентус». Так что если в ближайшем будущем Роналду перейдёт в МЛС, этот состав будет одним из самых сильных в лиге.

За 10 очных встреч у «Спортинга» четыре победы, тогда как у «Лос-Анджелеса» — пять. Однако хозяева дома не уступают уже четыре матча кряду, а гости на выезде одержали лишь две победы за пять последних встреч.

Поэтому небольшое преимущество на стороне хозяев. Однако гости предпримут попытку одержать победу. Силы и мотивация у них есть. Впрочем, в этом сезоне команды уже встречались, и всё закончилось ничьей. Неужели снова будет схожий итог? Гости три встречи подряд не забивают, и это настораживает, неужели чёрная полоса?

Впрочем, рекомендуем проверить ставку на то, что снова будет ничья, за 3.70. Увы, гости проводят последние игры весьма неудачно. Хозяева же выступают чуть лучше, но в очных встречах статистика равная, и выделить фаворита трудно.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес» 18 июня 2023 года

Трудно выделить фаворита в этой паре, потому что команды выглядят равными. Есть большие шансы закончить эту встречу вничью. «Лос-Анджелес» — крепкая команда и обязана закончить с серией поражений, пусть и короткой. А хозяева наверняка ощущают усталость. Ставим на ничью.

Ставка: ничья за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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