Словения — Дания. Без Яна Облака всё плохо

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Словения — Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры отдают предпочтение «алой гвардии»: поставить на победу словенцев можно с коэффициентом 4.40, а успех датчан оценён в 1.90. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словения — Дания 19 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Словения — Дания не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.77. Если обе команды смогут забить, то сыграет коэффициент 1.96. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Словения — Дания (19.06.2023)

Матч 4-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 Словения — Дания состоится в Любляне на стадионе «Стожице». Франсуа Летексье в 21:45 мск даст стартовый свисток.

К отборочному турниру ЧЕ-2024 Словения подошла с неплохими результатами в Лиге наций. Подопечные Матьяжа Кека победили лишь в одном матче — с Норвегией (2:1), но при этом трижды сыграли вничью. Этого хватило, чтобы сохранить прописку в дивизионе B.

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В квалификации они взяли уверенный старт, обыграв Казахстан (2:1) и Сан-Марино (2:0), но не сумели развить успех в матче с Финляндией (0:2), превзойдя соперника в большинстве футбольных метрик. Возможно, сказывается отсутствие вратаря Яна Облака. С ним словенцы всегда были под надёжной защитой, но на этот раз он травмирован и участия во встречах не принимает.

Дания в последние годы ощутимо прибавила в качестве игры. Текущий состав можно назвать по звёздности самым сильным с момента триумфа сборной на Евро-1992. Сплав опыта в защитной линии и таланта в атаке позволяет конкурировать с лучшими сборными Европы. На Евро-2020 датчане это доказали, выиграв бронзу. В полуфинале они уступили Англии (1:2 ДВ).

Подопечные Каспера Юльманна достойно выступили в Лиге наций и легко преодолели отборочный турнир ЧМ-2022, победив в 9 из 10 матчей при суммарном счёте 30:3. Стоит отметить, что красно-белые проиграли Шотландии (0:2), но во встрече, которая не представляла никакой ценности.

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На чемпионате мира команда Каспера Юльманна сыграла вничью с Тунисом (0:0), а уступила Франции (1:2) и Австралии (0:1). Несмотря на это, 51-летний специалист сохранил занимаемый пост. В квалификации Евро-2024 «алая гвардия» выступает с переменным успехом. Она победила Финляндию (3:1) и Северную Ирландию (1:0), но проиграла Казахстану (2:3), ведя со счётом 2:0 до 72-й минуты.

Дания превосходит соперника в опыте и классе. Фаворит в борьбе за лидерство в группе постарается отстоять статус-кво и сыграть увереннее, чем в последнем матче с Северной Ирландией. Отсутствие Яна Облака в воротах Словении облегчает датчанам задачу. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу Дании за 1.90.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Словения — Дания 19 июня 2023 года

С точки зрения кадрового потенциала Дания — седьмая команда в квалификации Евро-2024. «Алая гвардия» действует как слаженный организм, отличаясь тактической гибкостью, высокой дисциплиной и скоростью. Результаты последних матчей не в полной мере отображают силу датчан. Учитывая, что Словения осталась без ключевого игрока, во многом гарантирующего надёжность в защите, шансы гостей выбиться в лидеры группы велики.

Ставка: победа Дании за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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