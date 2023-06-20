«Остин» — «Даллас». Себастьян Дриусси нашёл себя в МЛС

22 июня состоится матч регулярного чемпионата МЛС «Остин» – «Даллас». Начало – в 4:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Остина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Далласа» оценивается аналитиками коэффициентом 3.55. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Остин» — «Даллас» 22 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Остин» – «Даллас» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Остин» — «Даллас» (22.06.2023)

Чемпионат США по футболу в самом разгаре. Первый круг завершён, но основная борьба за места в плей-офф ещё впереди. Одна из наиболее интересных встреч недели состоится в городе Остин, где местный одноимённый клуб примет «Даллас». Стартовый свисток прозвучит в 4:30 мск.

«Остин» начинал нынешний сезон в статусе одного из фаворитов если не лиги, то уж точно Западной конференции. Прошедший чемпионат этот клуб завершил на втором месте, добравшись до финала, в котором проиграл будущему чемпиону «Лос-Анджелесу». Прогресса болельщики ждали и теперь, однако всё пошло не по плану, так как весенний период был провален.

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У чёрно-зелёных была серия из восьми матчей без побед, и лишь в середине мая им удалось вернуться на победный путь. В шести последних турах у хозяев три поражения и три победы, но только в одном матче они уступили с разгромным счётом – «Спортингу» (1:4). Слишком часто «Остин» подводит оборона, которая пропустила уже 27 голов.

В то же время нападение пока держит команду на плаву. «Остин» располагается на 12-м месте, но отстаёт от семёрки лидеров всего на четыре очка. Прошлым летом команду усилил нападающий Эмилиано Ригони, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит». Аргентинец играет на правом фланге атаки с Себастьяном Дриусси, который уже утвердился в роли лидера «Остина».

Голевая серия техасского клуба насчитывает пять матчей. Стоит отметить, что именно Дриусси и Ригони являются главной движущей силой – лучший бомбардир и лучший ассистент. Из 22 голов «Остина» во всех турнирах аргентинцы поучаствовали в 12. Особенно в хорошей форме Себастьян, который забил три мяча в четырёх последних встречах чемпионата.

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«Далласу» тоже есть чем ответить. В последнем туре «быки» проиграли «Портленду» (0:1), и это был первый за месяц матч, в котором гости не забили. В прекрасной форме находится форвард Хесус Феррейра – на счету воспитанника клуба 10 голов, и он идёт вторым в списке лучших бомбардиров МЛС этого сезона.

Впрочем, с недавних пор атакующая активность не помогает команде выигрывать. Полуфиналист конференции прошедшего сезона угодил в полосу неудач. В шести последних матчах у него лишь одна победа над «Сент-Луисом», но три поражения. По этой причине «Даллас» скатился на пятое место, хотя долгое время крепко удерживал третье.

У гостей в данный момент немало проблем как игровых, так и кадровых. К примеру, весь сезон мучится с травмами капитан команды Пол Арриола. Но глубина состава пока позволяет справляться с потерями. Важнее, что у «Далласа» не клеится игра на выезде. В девяти гостевых встречах чемпионата он одержал только две победы. Примечательно, что обыграть удалось «Интер Майами» и «Остин».

Вопреки турнирному положению, команды равны. «Остин» постепенно набрал форму и начал побеждать, тогда как «Даллас» активно теряет очки. Хозяева считаются фаворитами, однако однозначного предпочтения им отдавать не стоит. В чём можно быть почти уверенным, так это в обоюдной результативности. Поэтому предлагаем ставку на то, что «Остин» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.27.

Прогноз и ставка на матч МЛС «Остин» — «Даллас» 22 июня 2023 года

Матч команд, решающих разные турнирные задачи. «Остин» старается вернуться в зону плей-офф, но пока результаты оптимизма не внушают. «Даллас» одержал всего одну победу за шесть последних туров и плохо выступает на выезде. У «Остина» в отличной форме Себастьян Дриусси, который регулярно забивает. Техасское дерби должно порадовать голами, но хозяева смогут набрать минимум одно очко.

Ставка: «Остин» не проиграет и обе забьют за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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