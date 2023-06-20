«Крузейро» — «Форталеза». Марлон привлекает «Краснодар»

Талантливый защитник из Бразилии будет дальше проявлять себя, чтобы «быки» решились на трансфер.

22 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Крузейро» — «Форталеза». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Крузейро» можно с коэффициентом 2.14. Успех «Форталезы» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Крузейро» — «Форталеза» 22 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Крузейро» — «Форталеза» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Крузейро» — «Форталеза» (22.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. Позади 10 туров. 22 июня состоятся пять встреч 11-го тура. В одной из них на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти померяются силами местный «Крузейро» и «Форталеза». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

За последние шесть туров в бразильской Серии А «Крузейро» обыграл только располагающуюся в зоне вылета «Америку Минейро» (4:0). Также он сыграл вничью с «Фламенго» (1:1) и «Баией» (2:2). Уступил «Флуминенсе» (0:2), «Куябе» (0:1) и «Атлетико Минейро» (0:1).

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Результаты не самые выдающиеся. С другой стороны, а чего ещё можно ожидать от команды, которая последние несколько сезонов выступала во втором по значимости дивизионе Бразилии? После неплохого старта текущего розыгрыша первенства она сбавила обороты ввиду сильно ограниченных ресурсов.

Показатели синих могли быть ещё хуже, если бы не защитник Марлон. 26-летний футболист своей классной игрой даже умудрился привлечь внимание «Краснодара». В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами и двумя голами.

Если Марлон уйдёт, велика вероятность, что клуб из Белу-Оризонти спустится в нижнюю часть турнирной таблицы и снова вылетит во второй по силе дивизион страны. «Крузейро» идёт на девятой строчке в турнирной таблице.

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«Форталеза» последние несколько сезонов провела в бразильской Серии А. Она стабильно шла в середняках. Впрочем, как и на данный момент. «Трёхцветные» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, но очков у них столько же, сколько у грядущего соперника.

Вот только «Форталеза» гораздо стабильнее, чем «Крузейро». За 10 туров в бразильской Серии А она уступила только «Америке Минейро» (1:2) и лидирующему «Ботафого» (0:2). В обоих случаях — на выезде. Ничьих многовато — пять, но там и уровень соперников был соответствующий.

Обыграли «трёхцветные» сначала «Коритибу» (3:0) и «Флуминенсе» (4:2), а затем «Васко да Гама» (2:0). Также они преуспевают в Южноамериканском кубке. Подопечные Хуана Войводы досрочно добыли путёвку в плей-офф, одержав победы в стартовых четырёх турах группового этапа турнира.

Настораживает лишь поражение в игре с «Америкой Минейро» в чемпионате Бразилии. Впрочем, закономерным его назвать нельзя. «Трёхцветные» были лучше по статистике. Им попросту не хватило везения и реализации. Это скорее исключение.

У «Форталезы» более сбалансированный и крепкий состав, чем у «Крузейро». Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Белу-Оризонти, в успех «трёхцветных» верится больше. Поставить на то, что они не проиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Две последние очные встречи закончились таким исходом.

Думается, что для Марлона пришло время перебраться в «Краснодар». Во-первых, несмотря на его старания, у синих дела постепенно становятся хуже. Вряд ли они надолго задержатся в середине турнирной таблицы. Во-вторых, чем раньше бразилец присоединится к «быкам», тем больше времени у него будет на адаптацию в новой команде и стране.

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Не исключено, что Марлон станет одной из звёзд РПЛ. Защитник очень талантлив. Вопрос только в том, чей путь он повторит — Халка, Малкома и Клаудиньо или Айртона и других имеющих не лучший опыт выступлений в России бразильских футболистов. Впрочем, этот вопрос оставим на потом. Возможно, трансфер вообще не состоится.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Крузейро» — «Форталеза» 22 июня 2023 года

«Крузейро» здорово начал сезон, но затем последовал спад. Клубу не хватает качества практически на всех позициях. У «Форталезы» лучше поставлена игра и, соответственно, лучше результаты. За 32 матча во всех турнирах она потерпела лишь семь поражений. Да, у «трёхцветных» есть некоторые проблемы с выездами, но они некритичны. На наш взгляд, у них есть все шансы зацепиться как минимум за ничью.

Ставка: «Форталеза» не проиграет за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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