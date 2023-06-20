«Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Карлос Вела не перестаёт радовать

22 июня состоится матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лос-Анджелеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Сиэтла» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 22 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» (22.06.2023)

Звёзды европейских клубов разъезжаются по отпускам, но за океаном не до отдыха – в США продолжается сезон МЛС. В очередном матче действующий чемпион «Лос-Анджелес» принимает соседа по турнирной таблице Западной конференции – «Сиэтл Саундерс».

Эти две команды разделяет всего одно очко, но у «Лос-Анджелеса» на два сыгранных матча меньше. Это объясняется тем, что подопечные Стива Черундоло потратили часть сезона на участие в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, в которой дошли до финала, но проиграли мексиканскому «Леону».

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Время финальных матчей совпало со спадом в игре «Лос-Анджелеса». Помимо поражения с «Леоном», «соколы» вылетели из Открытого кубка США, уступив в дерби «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2), а затем набрали всего одно очко в трёх встречах чемпионата подряд.

После нулевой ничьей с «Атлантой» последовало два чувствительных поражения от «Хьюстон Динамо» – 0:4 в гостях и 0:1 дома. Потерей очков рискнул обернуться и выезд в Канзас-Сити к местному «Спортингу», но при счёте 1:1 на 90-й минуте выход один на один реализовал один из лучших бомбардиров «Лос-Анджелеса» – мексиканец Карлос Вела.

Игру со «Спортингом» пропускал главная звезда калифорнийского клуба – Джорджо Кьеллини. В условиях плотного графика главный тренер «Лос-Анджелеса» регулярно проводит ротацию состава и предоставляет отдых футболистам, которым это необходимо. Поэтому мы вправе ждать появления на поле бывшего игрока «Ювентуса» в предстоящей встрече.

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При этом несомненным лидером «Лос-Анджелеса» в текущем сезоне является форвард Дени Буанга, который забил 17 мячей за 22 матча во всех турнирах. Однако в ближайшей встрече, как и в двух предыдущих, бывший игрок «Сент-Этьена» команде не поможет. Он не успевает восстановиться после международных матчей в составе сборной Габона.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» лишь по дополнительным показателям уступает лидирующему «Сент-Луису», в то же время «Сиэтл» располагается на третьей строчке. Однако в последнее время дела у «Саундерс» идут неважно – всего одна победа в шести матчах, да и та со счётом 1:0 над «Ред Буллз».

За пять лет, которые длится история встреч «Лос-Анджелеса» с «Сиэтлом», «Саундерс» проиграли пять из семи гостевых матчей. Поставим на то, что «Лос-Анджелес» и на этот раз одержит победу. Коэффициент на это событие составляет 1.85.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 22 июня 2023 года

«Лос-Анджелес» на правах чемпиона МЛС играет в очень плотном графике, но в команде есть резервы, благодаря которым будет незаметно отсутствие лучшего бомбардира, уехавшего играть за сборную. В последнее время «Лос-Анджелес» редко побеждает, но у «Сиэтла» дела идут примерно так же. В матче двух равных соперников сыграет фактор своего поля.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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