«Кайрат» – «Кызыл-Жар». Виктор Васин идёт к цели

24 июня состоится матч 13-го тура казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» – «Кызыл-Жар». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу алматинцев можно с коэффициентом 2.23. Успех клуба из Петропавловска оценивается аналитиками коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» – «Кызыл-Жар» 24 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Кайрат» – «Кызыл-Жар» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Казахстана «Кайрат» – «Кызыл-Жар» (24.06.2023)

Чемпионат Казахстана по футболу возвращается после матчей сборных. В первом же туре после перерыва нас ждёт важная встреча за место в еврокубковой зоне – «Кайрат» примет «Кызыл-Жар». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 мск.

«Кайрат» вновь проводит нестабильный сезон, но и не провальный. Алматинцы расположились на пятой строчке, отставая от тройки лидеров лишь на три очка. Небольшой перерыв в чемпионате должен помочь хозяевам перезагрузиться, так как концовку первого круга они проводят слабо – в трёх последних матчах потерпели два поражения.

Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Жёлто-чёрные являются самой энергичной командой чемпионата. В её матчах всегда много голов, но дело не только в хорошем нападении, ведь оборона часто даёт сбой. «Кайрат» в этом сезоне забил уже 24 гола, что всего на два мяча меньше, чем у «Ордабасы». Во всех 12 встречах Премьер-лиги забивалось не менее трёх мячей. А в шести матчах болельщики видели минимум четыре гола.

И это всё хорошо, но хромает оборона. Пропущено 20 голов – больше только у худшей команды лиги «Аксу». А за три последних тура в пассиве семь мячей. Не спасает даже грамотная игра Виктора Васина. Бывший защитник ЦСКА остаётся крепким футболистом основы и уже не раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. Но стабилизировать защиту ему не удаётся.

Поэтому у подопечных Кирилла Кекера в этой встрече снова ясная цель – забить больше соперника. С «Кызыл-Жаром» у хозяев обычно не получается добиваться убедительных побед, однако в последних четырёх личных встречах они не проигрывают. Теперь мотивация ещё выше, так как на кону шанс приблизиться к третьему месту.

«Бавария» объявила о переходе португальского защитника Геррейру.

Впрочем, «Кызыл-Жар» ближе к цели. Гости опережают предстоящего соперника на одно очко. В прошлом сезоне они боролись за выживание и спаслись от вылета не без удачи. На старте этого сезона команда выдала серию из пяти побед, но в четырёх последних встречах потерпела четыре поражения.

Стоит отметить, что «орлы» за этот период времени встречались в основном с представителями верха турнирной таблицы. «Астана», «Ордабасы» и «Тобол» выиграли с разницей в один мяч. У «Кызыл-Жара» качественная оборона, пропустившая всего восемь голов. Клуб идёт на серии поражений, но не позволяет забивать соперникам много.

Тем не менее проблемы с реализацией сказываются на результатах. С середины апреля «Кызыл-Жар» забил два мяча только «Астане», один из которых с пенальти. Многие связывают это с плохой работой нового тренера Али Алиева, но решить проблему пока в любом случае не получается.

В этом матче «орлам» предстоит столкнуться с мощным давлением, однако им не привыкать. Хорошим ориентиром может послужить игра с «Ордабасы», который смог нанести всего четыре удара по воротам, а единственный гол забил на третьей добавленной минуте. «Кызыл-Жар» умеет регулировать темп игры, хотя класса не всегда хватает, чтобы раздобыть очки.

Вопреки защите гостей, вновь сыграть с минимальными потерями им не удастся. «Кайрат» не будет осторожничать, ведь ему необходимо давить в атаке. Жёлто-чёрные играют дома, они настроены обойти конкурента в таблице и хотя бы один гол забьют. При этом не забываем, что оборона хозяев доверия тоже не внушает. Поэтому предлагаем ставку – «Кайрат» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.

Прогноз и ставка на матч казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» – «Кызыл-Жар» 24 июня 2023 года

Один из главных матчей тура в чемпионате Казахстана. Что важно, в нём сойдутся стилистически разные команды. Атакующий «Кайрат», который играет без оглядки на свои ворота, постарается пробиться через оборону «Кызыл-Жара», пропустившего меньше всех. Гости в плохой форме, у них четыре поражения подряд, и едва ли перерыв помог исправить ошибки. Хозяевам по силам забить один или два гола, чего вполне хватит, чтобы не проиграть.

Ставка: «Кайрат» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

Глушаков: заканчивать карьеру не собираюсь.

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса».

Бернарду Силва не заинтересован в трансфере в Саудовскую Аравию.

Президент «Гремио» подтвердил, что Суарес близок к завершению карьеры.