«Хонка» — ВПС. Это шанс для Романа Ерёменко!

27 июня состоится матч Вейккауслииги «Хонка» — ВПС. Начало игры – в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Хонки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех ВПС оценивается в 4.90. Поставить на ничью можно за 3.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ВПС 27 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Хонка» – ВПС не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ВПС (27.06.2023)

Мы возвращаемся к тем чемпионатам, которые играют по системе «весна-осень» и немного скрашивают летнее межсезонье. Один из таких турниров — финская Вейккауслиига. Не слишком зрелищная и сильная, но зато со знакомыми лицами.

В «Хонке» таких сразу двое: воспитанник «Зенита» Максим Рудаков, который второй сезон защищает ворота команды из Эспоо, и местная легенда Роман Ерёменко, тоже отнюдь не чужой для нас человек. Ещё два года назад мы видели его выступления в «Ростове».

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Ерёменко перебрался в «Хонку» этой весной, после небольшого отрезка игры за ХИФК, который он не смог спасти от понижения в классе. Зато своей игрой привлёк внимание бронзового призёра минувшего чемпионата, с которым может сыграть и в еврокубках. В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Хонке» достался казахстанский «Тобол».

Ерёменко со своим новым клубом решает насущные проблемы. «Хонка» стартовала не лучшим образом и находится на пятом месте. Отставание от третьего места составляет уже 10 очков. Для начала было бы неплохо забронировать себе место в топ-6 и попасть в чемпионскую группу.

В этом матче у «Хонки» есть все шансы рассчитывать на три очка, поскольку в соперниках худшая команда лиги. ВПС в 11 турах набрал всего шесть очков, забил шесть голов и семь раз проиграл. Клуб располагается на последней строчке турнирной таблицы.

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В составе гостей тоже присутствует русский след. С этого сезона за них играет Евгений Башкиров. Воспитанник «Зенита», которого можно помнить по выступлениям за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». Несколько лет он играл за польский «Заглембе», но постепенно сдал, перестал попадать в состав и отправился в чемпионат попроще.

В ВПС Башкиров — игрок стартового состава, который все 11 матчей начинал с первых минут на поле, но результативными действиями не отметился. Ругать его за это не стоит, ведь уровень команды Евгения довольно низкий, результативность у неё хромает, а голы даются с большим трудом.

«Хонка» не в лучших кондициях, но дома, да ещё с таким соперником она должна побеждать. Особой результативности от этого матча лучше не ждать, обе команды не отличаются зрелищностью. Хозяева умеют хорошо защищаться, а гости редко забивают. Можно выбрать ставку на победу «Хонки» с сухим счётом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ВПС 27 июня 2023 года

ВПС провёл хороший прошлый сезон, но прогресс быстро закончился, и гости снова борются за выживание. Пока ничего хорошего сказать про гостей нельзя. «Хонка» тоже немного откатилась с высоких позиций, но держит неплохой уровень, который явно выше того, что демонстрирует сейчас ВПС. Поэтому предлагаем ставку на победу «Хонки» всухую. К тому же за «Хонку» не отмечался результативными действиям Ерёменко — это его шанс.

Ставка: победа «Хонки» всухую за 2.63.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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