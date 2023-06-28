«Коринтианс» — «Ливерпуль». Юри Алберто хочет продолжения

29 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Коринтианс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.55. Успех уругвайцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Коринтианс» — «Ливерпуль» 29 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Либертадорес «Коринтианс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Коринтианс» — «Ливерпуль» (29.06.2023)

На 29 июня запланированы восемь встреч 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между бразильским «Коринтиансом» и уругвайским «Ливерпулем», которая пройдёт на стадионе «Нео Кимика» в Сан-Паулу. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Коринтианс» в группе Е расположился на третьей строчке с четырьмя очками. Положение дел не лучшее, но ещё есть один матч.

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При этом единственная победа была одержана именно над «Ливерпулем» (3:0) в 1-м туре. После этого команда проиграла лидирующему «Аргентинос Хуниорс» (0:1) и «Индепендьенте дель Валье» (1:2). В бразильской Серии А у «мушкетёров» дела также обстоят не лучшим образом. Лишь 15-я строчка в таблице с 12 очками за 12 игр.

Уругвайский «Ливерпуль» в Кубке Либертадорес выступает также слабо, одержав лишь одну победу — над «Индепендьенте дель Валье» (1:0). Плюс была ничья с «Аргентинос Хуниорс» (2:2). Статистика идентичная с соперником, как и набранное количество очков.

Однако шансы на продвижение сохраняются. «Мушкетёры» дома не проигрывают в пяти последних встречах, а клуб из Монтевидео на выезде уступил в трёх из пяти матчей. Статистика чуть хуже, но в тоже время гостям нужна только победа, а хозяев устроит и ничья.

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Поэтому гости в менее выгодном положении и даже эксперты отдают предпочтение «Коринтианс». Уровень лиг отличается, хотя «Ливерпуль» в чемпионате Уругвая и лидирует в группе В, но в Кубке Либертадорес всё не очень хорошо. Плюс чёрно-синие уже проигрывали сопернику в 1-м туре на своём поле.

Всего же клуб пропустил девять голов за пять игр. Минимум по голу в каждом матче. У хозяев также всё сложно, забили четыре мяча, а пропустили шесть. поэтому нет уверенности, что снова будет результативная встреча.

Стоит проверить ставку на то, что «Коринтианс» как минимум не проиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.

Хозяева смотрятся интереснее и смогут обеспечить себе продвижение в Кубке Либертадорес. Хорошо бы начать забивать Юри Алберто.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Коринтианс» — «Ливерпуль» 29 июня 2023 года

Соперники не лучшим образом выступают в Кубке Либертадорес, но «Коринтианс» имеет преимущество в очных встречах и дома не проигрывает уже пять игр кряду. Несмотря на всё, матч не будет лёгким. Поэтому перестрахуемся ставкой на непроигрыш хозяев через тотал меньше. С результативностью у команд есть проблемы.

Ставка: «Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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