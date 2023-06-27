Англия — Германия. Пора домой!

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы до 21 года Англия — Германия. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу немцев можно с коэффициентом 2.47, а шансы англичан оцениваются аналитиками в 2.70. Ничья доступна за 3.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Англия U21 — Германия U21 28 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол Англии дают коэффициент 1.27, а гол Германии оценивается в 1.24. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Англия — Германия (28.06.2023)

На молодёжном чемпионате Европы настала пора решающих встреч группового этапа. В группе C состоится матч с громкой афишей – на стадионе «Батуми Арена» в Грузии молодёжная сборная Англии померится силами со сверстниками из Германии.

Англичане уверенно выиграли два матча группового этапа. Они обыграли Чехию и Израиль с одинаковым счётом 2:0. Это не только гарантировало «трём львам» путёвку в плей-офф, но и первое место в группе. Даже в случае поражения от Германии и победы Чехии над Израилем подопечные Ли Карсли окажутся выше чехов по очным встречам.

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Однако англичане будут всё равно мотивированы, ведь играть предстоит с сильными немцами. Даже в случае ротации состава качество футбола не упадёт. Шанс могут получить спортсмены, которые провели две последние игры на скамейке запасных.

Среди таких может оказаться защитник «Лестера» Люк Томас, а также полузащитник Оливер Скипп из «Тоттенхэма», Харви Эллиотт из «Ливерпуля» и Коул Палмер из «Манчестер Сити». Кэмерон Арчер из «Астон Виллы» в двух последних встречах выходил на замену и стал автором одного из мячей в ворота Чехии.

Молодёжная сборная Англии намерена выиграть чемпионат Европы до 21 года. За последние шесть матчей «три льва» победили Италию (2:0), Германию (3:1), Францию (4:0), чехов и израильтян (в обоих случаях 2:0). Лишь игра с Хорватией завершилась поражением — 1:2.

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Германия – действующий чемпион молодёжного Евро, но новое поколение пока разочаровывает. После того как немцы без проблем выиграли свою отборочную группу, наступила пора испытаний в товарищеских матчах. Из шести контрольных встреч немцы одержали победы только над Италией (4:2) и Швейцарией (3:1).

Поражениями закончились встречи с Францией (0:1) и Англией (1:3). Вничью Германия сыграла с Японией (2:2) и Румынией (0:0). Неудачи продолжились и на Евро. Сначала Германия, играя в большинстве, не сломила сопротивление Израиля (1:1), а затем уступила Чехии (1:2), пропустив решающий мяч на 87-й минуте.

Таким образом, у немцев нет другого выхода, кроме как побеждать англичан и надеяться, что Израиль обыграет чехов. Однако англичане смотрятся на голову выше немцев, даже если Ли Карсли выпустит резервы. Поставим на победу Англии за коэффициент 2.70.

Прогноз и ставка на матч молодёжного Евро-2023 Англия U21 — Германия U21 28 июня 2023 года

Состав сборной Англии настолько представителен, что в основе не находится места футболистам «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Весьма вероятно, что и они получат свой шанс в игре с Германией, ведь «три льва» уже выиграли свою группу. Немцы – действующие чемпионы Европы, но новое поколение явно не соответствует этому статусу.

Ставка: победа Англии за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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