Даниил Медведев может рассчитывать только на чудо. Россияне заждались новых побед!

В этом сезоне у Даниила Медведева чуть больше возможностей выиграть турнир «Большого шлема», чем в минувшем. Во-первых, россиянина допустили до участия в Уимблдоне. Не сразу, но ему выдали британскую визу. Во-вторых, угодил в лазарет один из лучших теннисистов мира — Рафаэль Надаль, а также один из самых неудобных для Медведева соперников Ник Кирьос.

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Впрочем, пока что дела у первой ракетки России идут не очень хорошо. Он неудачно выступил на Australian Open и «Ролан Гаррос». На австралийском мэйджоре Даниил добрался лишь до третьего круга, уступив Себастьяну Корде — 6:7, 3:6, 6:7. На французском турнире он выступил ещё хуже — проиграл в матче первого круга бразильскому квалифаеру Тьяго Уайлду.

Какова вероятность, что россиянин преуспеет на двух оставшихся турнирах «Большого шлема»? Есть ли у него шансы выиграть хотя бы один из них? Для ответа на эти вопросы разберём результаты выступлений Медведева на других турнирах и попробуем понять, в какой форме он находится.

Что нужно Медведеву, чтобы выиграть ТБШ?

В этом сезоне Даниил дошёл до финала уже на шести различных турнирах категории АТР. В пяти из них он одержал победы — АТР-500 в Роттердаме, АТР-250 в Дохе, АТР-500 в Дубае, «Мастерсы» в Майами и Риме. Уступил он только в решающем матче Индиан-Уэллса — первой ракетке мира Карлосу Алькарасу — 3:6, 2:6.

За этот период времени Даниил неоднократно обыгрывал сильнейших теннисистов мира. Победил Новака Джоковича, Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса, Хольгера Руне, Александра Зверева, Янника Синнера, Феликса Оже-Альяссима и Фрэнсиса Тиафо.

Казалось бы, Медведев набрал шикарный ход и считается чуть ли не главным фаворитом предстоящего розыгрыша Уимблдона. Травяное покрытие является одним из его любимых. Да и на US Open россиянин уже не первый год доходит до финальных стадий. Ему даже удалось стать чемпионом в 2021 году.

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Но не всё так просто. В этом сезоне Даниил столкнулся с ментальным трудностями, касающимися выступлений на мэйджорах. На Открытых чемпионатах Австралии и Франции он проиграл далеко не самым сильным соперникам. И дело не столько в недооценке, сколько в отсутствии уверенности в собственных силах.

Текущая форма

На последнем отрезке сезона в выступлениях Даниила отчётливо проглядывается спад. После сокрушительной неудачи на «Ролан Гаррос» он очень плохо выступил на травяных турнирах категории АТР-250 в Хертогенбосхе и АТР-500 в Галле.

В Хертогенбосхе Медведев уступил во встрече второго круга Адриану Маннарино — 6:4, 4:6, 2:6, а в Галле проиграл в 1/4 финала Роберто Баутиста-Агуту — 5:7, 6:7, который ни разу за всю карьеру не поднимался выше восьмого места в мировом рейтинге АТР. Тревожно не столько за результаты, сколько за игру россиянина.

Что случилось с техникой?

В последнее время Медведев демонстрирует довольно посредственный теннис. Он практически не обостряет игру, чем пользуются соперники. Возможно, всё дело той же неуверенности в себе. Хотя это всë-таки, скорее, техническая недоработка, которую необходимо срочно устранять.

Удастся ли Даниилу и его тренеру своевременно провести работу над ошибками и набрать хорошую форму к Уимблдону и US Open? Хороший вопрос. Хочется верить, что теннисист сделает выводы из неудач и покажет более яркую и уверенную игру. Хотя даже при таком раскладе его шансы на успех невелики.

Ещё одна проблема — Новак Джокович и Карлос Алькарас

Даниил обыгрывал Новака, но то было на турнире категории АТР. На мэйджорах знаменитый серб наверняка будет выступать гораздо собраннее и убедительнее. Алькарас, в свою очередь, набрал просто фантастическую форму. Он дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», уступив как раз Джоковичу, а также недавно выиграл травяной турнир категории АТР-500 в Лондоне.

Веснина: Медведев уже лучше двигается, чем на первом травяном турнире.

Пожалуй, именно Новак и новоиспечённая первая ракетка мира выглядят главными фаворитами Уимблдона и Открытого чемпионата США. Дополнительной мотивации активно прогрессирующему испанскому вундеркинду и 23-кратному чемпиону ТБШ искать не нужно.

Поставить на то, что Медведев выиграет ТБШ в 2023 году можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. На то, что не выиграет — 1.36. Думается, Даниилу не удастся дойти до финальных стадий Уимблдона и US Open. Если у него возникли проблемы с андердогами на предыдущих мэйджорах, то в матчах с соперниками посильнее тем более вряд ли удастся победить.

Возможно, в следующем сезоне первой ракетке России повезёт больше. Если под конец текущего года он сумеет набрать форму и сохранит её в начале следующего, то будет шанс преуспеть на Australian Open. В прошлом сезоне он дошёл до финала турнира, уступив Надалю. С тех пор ни на одном из мэйджоров Медведев не проходил дальше четвёртого круга.

Ставка: Даниил Медведев не выиграет ТБШ в 2023 году за 1.36.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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