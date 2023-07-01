Кевин Ли — Ринат Фахретдинов. Олег Тактаров хорошо подготовил татарина

2 июля состоится поединок в полусредней весовой категории, в котором встретятся бывший претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Кевин Ли и восходящая российская звезда Ринат Фахретдинов. Для первого татарина в UFC бой станет первым с именитым соперником. Чем он закончится?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Кевин Ли — Ринат Фахретдинов

Бой в полусреднем весе между Кевином Ли и Ринатом Фахретдиновым состоится 2 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Ли — Фахретдинов

Предполагается, что поединок между Кевином Ли и Ринатом Фахретдиновым начнётся не раньше 1:15 мск 2 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Ли — Фахретдинов

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Кевин Ли — Ринат Фахретдинов

Эксперты считают фаворитом Рината Фахретдинова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.42. Шансы Кевина Ли оценили коэффициентом 3.00. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 66.0.

Прогноз на бой Кевин Ли — Ринат Фахретдинов

Когда-то Кевин Ли был настоящей звездой UFC. В 2017 году он выходил на бой за звание временного чемпиона в лёгком весе с Тони Фергюсоном, имея рекорд из пяти побед подряд. Однако поражение в том поединке круто изменило карьеру американца. К сожалению для его поклонников, не в лучшую сторону.

Кевин угодил в чёрную полосу. Он проиграл четыре из шести следущих боёв в UFC, и организация приняла решение отправить его в отставку. Спустя почти год после этого Ли выступил в лиге Хабиба Нурмагомедова. Единогласным решением судей он победил 41-летнего ветерана Диего Санчеса.

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Как ни странно, ещё спустя полгода Кевин подписал новый контракт с UFC. Теперь он выступает в полусреднем весе и говорит о новой версии себя. Предстоящий поединок станет для него первым после возвращения. Удастся ли американцу навязать Фахретидинову борьбу? Верится с трудом.

Длительный простой наверняка отразится на форме Кевина. Сильных соперников у него давно не было. После поражения в бою с Фергюсоном он начал проигрывать всем подряд. Для россиянина поединок с ним — хорошая возможность ворваться в топ полусреднего дивизиона и включиться в чемпионскую гонку.

На профессиональном уровне Фахретдинов провёл уже 23 боя. Уступил лишь в одном из них — ещё в самом начале карьеры. К предстоящему поединку он подходит с серией из 21 победы. Две из них Ринат одержал в UFC — в боях с Андреасом Михайлидисом и Брайаном Баттлом.

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В обоих случаях первый татарин в UFC выиграл единогласным решением судей. Он переводил соперников в партер и набрасывал удары. Скорее всего, та же участь постигнет Кевина Ли. Американец не очень силён в борьбе. Да и по многим другим параметрам в текущей форме он уступает Ринату.

31-летний российский боец активно прогрессирует. Помогает ему готовиться к боям друг и секундант — легендарный Олег Тактаров. В преддверии боя он поделился мнением, что Фахретдинову уже можно давать любого соперника. Также Тактаров выразил уверенность, что Ринат выиграет бой с Кевином Ли.

На что ставить?

С тех пор, как Кевин Ли претендовал на звание временного чемпиона UFC в лёгком весе, прошло немало времени. Американец растерял былые кондиции. Также на его форме наверняка отразился простой после увольнения из организации. Думается, у Ринате не возникнет с ним больших проблем.

Фахретдинов пребывает на подъёме. В недавнем интервью он признался, что поставил себе цель — попасть в топ-15 в этом году. В случае победы в грядущем поединке он поднимется в топ-20. Поставить на победу россиянина досрочно можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.88.

Ставка: победа Рината Фахретдинова за 2.88.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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