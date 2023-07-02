Ана Богдан — Людмила Самсонова. Всё благодаря опыту

3 июля Ана Богдан и Людмила Самсонова сыграют в первом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество россиянке: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех румынки оценивается в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ана Богдан — Людмила Самсонова 3 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Ана Богдан — Людмила Самсонова будет упорным: тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.83, а тотал меньше 20.5 гейма – за 1.98. Поставить на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0, можно с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Ана Богдан — Людмила Самсонова (03.07.2023)

3 июля Ана Богдан и Людмила Самсонова сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало матча — не ранее 13:00 мск. Россиянка в текущем сезоне выступала на 14 турнирах, но лишь на Dubai Tennis Championships сумела пройти дальше второго круга. На её счету только 10 побед в 22 матчах на турнирах серии WTA, благодаря которым румынская теннисистка заработала 269 очков рейтинга.

К старту Уимблдона румынка готовилась на теннисных кортах Великобритании. Она приняла участие в Бирмингеме и Истбурне. Ана Богдан имеет весьма неплохую статистику — 61,5% первых подач в её исполнении в текущем сезоне точны, при этом 62,7% из них румынка выиграла. Правда, стоит отметить, что набить эту статистику она смогла в основном в матчах квалификаций.

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Людмила Самсонова в текущем розыгрыше также не отличается стабильностью. На её счету 14 побед в 28 встречах, а самым запоминающимся результатом стал выход в финал турнира WTA-500 Abu Dhabi Open, в котором уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич со счётом 1:2 (6:1; 6:7; 4:6).

Помимо этого, стоит отметить успех Самсоновой в «тысячнике» Dubai Tennis Championships в парном разряде. В тандеме с Вероникой Кудерметовой она выиграла титул, победив в финале китайскую пару Чань Хаочин и Чань Латишу со счётом 2:1 (6:4; 6:7; 1:0).

К старту травяного ТБШ Людмила подходит в неплохой игровой форме. На турнирах в Хертогенбосхе и Бад-Хомбурге россиянка прошла до четвертьфиналов, улучшив прошлогодние результаты.

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В Бад-Хомбурге Самсонова приятно удивила статистическими метриками. В трёх встречах россиянка записала на свой счёт 34 эйса и выиграла 71,61% первых подач, правда, стоит отметить, что лишь 58,49% из 265 из них попали в игровую площадь.

Людмила Самсонова — фаворитка встречи. Российская теннисистка демонстрировала более стабильные результаты по ходу сезона и неплохо проявила себя на травяных кортах в Хертогенбосхе и Бад-Хомбурге. У неё очень сильная подача, но порой подводит точность.

Учитывая, что к травяному мэйджору она подошла в хорошей игровой форме, на фоне её превосходства в опыте предлагаем присмотреться к ставке на победу Людмилы Самсоновой с форой (-4) с коэффициентом 1.80.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Ана Богдан — Людмила Самсонова 3 июля 2023 года

Ана Богдан с 2019 года суммарно наиграла 17 матчей на траве, и на счету румынки лишь четыре победы в основной сетке. У Людмилы Самсоновой заметно лучше результаты и статистические показатели на травяных кортах. За счёт мощной подачи и агрессивного атакующего стиля она должна конвертировать опыт в уверенную победу.

Ставка: победа Людмилы Самсоновой с форой (-4) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 16.41.

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