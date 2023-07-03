Даниил Медведев — Артур Фери. В первую ракетку России нужно верить!

3 июля Даниил Медведев и Артур Фери сыграют в первом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех британца оценивается в 29.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Артур Фери 3 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Даниил Медведев — Артур Фери не будет упорным: тотал больше 28.5 гейма идёт за 2.16, а тотал меньше 28.5 гейма – за 1.65. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:0, можно с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Артур Фери (03.07.2023)

4 июля Даниил Медведев и Артур Фери сыграют в первом круге Уимблдона. Начало матча — не ранее 13:00 мск. Россиянин после не самого уверенного старта сезона смог собраться с силами и выдать победную серию. Теннисист выиграл в 25 из 26 встреч под конец хардового отрезка.

Он дошёл до финалов пяти турниров и в итоге выиграл четыре титула. Единственное поражение на этом отрезке пришлось на финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — от первой ракетки ATP Карлоса Алькараса со счётом 0:2 (3:6, 2:6).

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Даниил неоднократно отстаивал статус-кво, обыгрывая сильнейших теннисистов мира. На этом отрезке он победил Феликса Оже-Альяссима, Энди Маррея, Борна Чорича, Янника Синнера, Андрея Рублёва, Александра Зверева, Фрэнсиса Тиафо и Новака Джоковича.

На грунте Медведев продемонстрировал неоднозначные результаты. На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде он не сумел включиться в борьбу за титул, а на «Ролан Гаррос» вылетел по итогам первого круга. Internazionali BNL d'Italia, в финале которого он обыграл Хольгера Руне со счётом 2:0 (7:5, 7:5), стал светлым пятном.

После провала на «Ролан Гаррос» болельщики ожидали, что Медведев соберется с силами и вернётся на победную тропу. Но на травяных турнирах в Хертогенбосхе и Галле россиянин выступил не лучшим образом.

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На Хертогенбосе Медведев уступил в первом круге Адриану Маннарино со счётом 1:2 (6:4, 4:6, 2:6), а в Галле проиграл в четвертьфинале Роберто Баутиста-Агуту со счётом 0:2 (5:7, 6:7).

На Уимблдоне Даниил дальше четвёртого круга ни разу не продвигался. Это худший результат на ТБШ. В текущем розыгрыше он может это исправить, учитывая сетку, которая ему выпала. В первом круге он встретится с Артуром Фери. Интересно, что Анна Дмитриева и Андрей Ольховский не считают Медведева фаворитом турнира на траве.

Британец — 389-я ракетка мира, за плечами которого нет большого опыта выступлений в турнирах серии АТР. 20-летний теннисист на юниорском уровне выиграл пять титулов в серии ITF, но лишь один в категории J1. На взрослом уровне он добился успеха на трёх турнирах, в том числе на траве на M25 Nottingham.

Даниил Медведев — безоговорочный фаворит встречи. Он превосходит соперника в опыте и классе. Учитывая, что британец в текущем сезоне выиграл лишь в 7 из 11 матчей, львиная доля которых пришлась на M25 Malibu, шансов навязать борьбу российскому теннисисту у него нет. Предлагаем присмотреться к ставке на тотал меньше 27.5 гейма с коэффициентом 1.93.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Даниил Медведев — Артур Фери 3 июля 2023 года

По ходу текущего травяного сезона Даниил Медведев был далёк от своей оптимальной формы, но на травяном ТБШ он мотивирован показать себя с лучшей стороны. Артур Фери имеет солидный выступлений игры на траве, но вряд ли сможет взять у российского теннисиста больше девяти геймов.

Ставка: тотал меньше 27.5 гейма с коэффициентом 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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Прошлогодний финалист Кирьос снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы.

Ольховский: не считаю Медведева фаворитом Уимблдона.