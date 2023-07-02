Вероника Кудерметова — Кайя Канепи. Хитрый ход от россиянки

3 июля Вероника Кудерметова и Кайя Канепи сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянки, коэффициент на её победу составляет 1.09. На успех эстонки можно поставить в букмекерских конторах за 7.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Вероника Кудерметова — Кайя Канепи 3 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Вероника Кудерметова — Кайя Канепи не получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.95, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.85. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.90.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Вероника Кудерметова — Кайя Канепи (03.07.2023)

Стартует 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 3 июля запланировано множество интересных матчей первого круга Уимблдона. В одном из них померяются силами 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова и 38-летняя эстонка Кайя Канепи. Начало — не ранее 13:00 мск.

Вероника противоречиво проводит текущий сезон. На Открытом чемпионате Австралии она сумела добраться только до второго круга, в котором уступила американке Кэти Волынец. На «Ролан Гаррос» россиянка вообще не сумела пройти дальше первого круга. Проиграла она также не самой сильной сопернице — Анне Шмидловой.

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Впрочем, после этого Кудерметова здорово выступила в WTA-250 в Хертогенбосхе. Она добралась до финала, в котором в равной борьбе уступила соотечественнице — Екатерине Александровой (6:4, 4:6, 6:7). Следом Вероника дошла до 1/4 финала WTA-500 в Берлине, уверенно обыграв на предыдущих стадиях Чжэн Циньвэнь и вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Вероника набрала хорошую форму. Однако в четвертьфинальном матче травяного турнира категории WTA-500 в Берлине с Екатериной Александровой она отказалась принимать участие. Сообщалось, что Кудерметова снялась с турнира по причине повреждения левого бедра, но так ли это на самом деле?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением, что Кудерметова приняла решение сняться с турнира в Берлине для того, чтобы восстановиться к Уимблдону после больших нагрузок. Он отметил, что Вероника отказалась от участия, понимая, что лучше беречь силы. Пожалуй, это разумно и правильно.

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В предстоящем матче Кудерметову ждёт непростая соперница. Кайя Канепи обладает очень богатым опытом и хорошей техникой. За свою долгую карьеру она выиграла три титула WTA, а также много раз доходила до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Правда, дальше пробраться не удавалось ни разу.

В последнем сезоне эстонская теннисистка была ближе всего к тому, чтобы выиграть мэйджор. В 1/4 финала турнира она чуть не обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек (6:4, 6:7, 3:6). Также Канепи дошла до финала WTA-250 в Вашингтоне и до полуфинала WTA-250 в Таллине.

С тех пор прошло не так много времени, но возраст, кажется, начал брать своё. В текущем сезоне Кайя не сумела пробраться дальше второго круга ни в одном из турниров. Из Australian Open она вылетела, уступив в матче первого круга с Кимберли Биррелл (6:3, 6:7, 1:6). «Ролан Гаррос» также покинула, проиграв в матче первого круга с Мэдисон Кис (1:6, 6:3, 1:6).

В то же время эстонка сумела навязать соперницам упорную борьбу в большинстве проигранных матчей этого сезона. Физическая форма подводит Канепи, но она остаётся большой мастерицей. Потому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТБ 18.5 гейма. Поставить на это можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

В пользу данной ставки свидетельствует и то, что Кудерметова имеет не лучшую статистику выступлений на Уимблдоне. За всю карьеру она ни разу не проходила дальше второго круга. Хотя это связано не только с техникой Вероники. В этот раз она может побить собственный рекорд.

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В последнем сезоне Кудерметовой не довелось принять участия в турнире, так как все россияне были исключены. В 2020 году Открытый чемпионат Великобритании не проводился из-за пандемии коронавируса. В этот раз также не обошлось без проблем. У россиян были трудности с получением визы. К счастью, обошлось.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Вероника Кудерметова — Кайя Канепи 3 июля 2023 года

Думается, принятое решение о снятии с турнира в Берлине пойдёт Кудерметовой на пользу. С новыми силами набравшая хорошую форму Вероника наверняка обыграет Канепи. Но простым матч точно не будет. Кайя — очень техничная и опытная теннисистка. Да, в её теннисе проглядывается сильный спад. Однако навязать россиянке борьбу неуступчивая эстонка наверняка сумеет.

Ставка: победа Вероники Кудерметовой и тотал больше 18.5 гейма за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 16.41.

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