Испания — Украина. Мудрик поведёт сборную за собой

Михаил вернулся и помог обыграть французов. Кажется, он может рассчитывать и на финал.

5 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы до 21 года Испания — Украина. Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.72, а шансы украинцев оцениваются аналитиками в 5.30. Ничья доступна за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Испания — Украина 5 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.13, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.87. На гол Испании дают коэффициент 1.12, а гол Украины оценивается в 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76 по линии «Фонбет», а всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Испания — Украина (05.07.2023)

До развязки молодёжного чемпионата Европы осталось сыграть считаные матчи. Вечером в среду состоятся полуфинальные встречи. Обратим внимание на игру, которую примет стадион «Стяуа» в Бухаресте. За выход в финал поборются Испания и Украина.

Выход сборной Испании в полуфинал не стал неожиданностью. «Красная фурия» является самой титулованной командой в истории молодёжных Евро, а текущий турнир для неё стал пятым с 2011 года, на котором испанцы добираются минимум до полуфинала.

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Этот созыв испанской молодёжки провёл уже 19 матчей и не проиграл ни один из них. Всего на их счету 16 побед и 3 ничьих. Интересно, что одной из трёх команд, которые избежали поражения, стала как раз Украина, но произошло это в особых обстоятельствах.

Испания и Украина попали в одну группу на текущем Евро и к 3-му туру гарантировали себе выход в плей-офф за счёт побед над Румынией и Хорватией. Поэтому тренеры выставили на очный матч вторые составы, дав отдохнуть лидерам.

Встреча прошла с обилием опасных моментов и закончилась со счётом 2:2, причём Испания спаслась от поражения благодаря голу Абеля Руиса на 90-й минуте. Для центрфорварда португальской «Браги» этот гол стал уже 12-м в 25 матчах за молодёжную сборную. Неудивительно, что воспитанником «Барселоны» давно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

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Абель Руис помог выиграть в 1/4 финала у Швейцарии (2:1 д.вр.), отдав результативную передачу. Однако в той встрече, несмотря на огромное преимущество испанцев, соперник стойко держался, и победу пришлось добывать в дополнительное время.

На следующий день свой четвертьфинальный матч провели украинцы и удивили. Победа над Францией (3:1) вышла сенсационной. «Трёхцветные» открыли счёт, но Мудрик переломил ход матча, сначала заработав пенальти, который реализовал Георгий Судаков, а затем отдав ему изумительный пас на выход один на один со своей половины поля.

Судаков вышел в лидеры бомбардирской гонки молодёжного Евро с тремя забитыми мячами. Стоит отметить, что к матчу с Испанией в состав после дисквалификации вернётся ещё один футболист сборной Украины – центрфорвард Владислав Ванат.

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Украина выглядит наиболее зрелой командой на турнире, а усиление в лице действующих футболистов взрослой сборной подоспело вовремя. Это позволит украинцам как минимум не проиграть в основное время. Ставки на то, что номинальные гости не уступят, принимаются за 2.33 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 Испания — Украина 5 июля 2023 года

Украина выбила Францию, считавшуюся одним из фаворитов Евро-2023. Теперь Испания столкнётся с организованной командой, в нападении которой блистают действующие футболисты основной сборной. Михаил Мудрик стал ключевым игроком. Они уже проявили характер в последней очной встрече, сыграв вничью со счётом 2:2. Смогут не проиграть и в этот раз. Ставка на то, что Украина не проиграет, принимается в «Фонбет» за 2.33. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: Украина не проиграет за 2.33.

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