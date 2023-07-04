Андрей Рублёв — Аслан Карацев. Седьмая ракетка выглядит перспективнее

Второй номер рейтинга среди российских теннисистов на траве играет лучше соотечественника. Жаль, что они встретились так рано.

5 июля Андрей Рублёв и Аслан Карацев сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Рублёва, коэффициент на его победу составляет 1.17. На успех Карацева можно поставить в букмекерских конторах за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев 5 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.72, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 4.10.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев (05.07.2023)

Постепенно набирает обороты 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 5 июля запланировано множество интересных матчей второго круга. Среди прочих выделяется встреча между российскими теннисистами — Андреем Рублёвым и Асланом Карацевым. Начало — не ранее 13:00 мск.

На предыдущей стадии Рублёв обыграл чемпиона Уимблдона в парном разряде Макса Пёрселла 3:0 (6:3, 7:5, 6:4). По ходу второго сета россиянин проигрывал 2:5, но ему удалось перехватить инициативу и довести дело до уверенной победы. В послематчевом интервью Андрей признался, что стал лучше понимать игру и чувствовать условия.

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Рублёв подчеркнул, что даже если бы он проиграл второй сет в матче с Пёрселлом, то всё равно уже чувствовал себя более стабильно на приёме и уверенно на подаче. Для седьмой ракетки мира травяное покрытие не является любимым.

На Уимблдоне Рублёв ни разу не проходил дальше четвёртого круга. Возможно, в этот раз ему удастся преодолеть этот барьер. Седьмая ракетка мира заметно улучшил качество своей игры на траве. После неудачного выступления на «Ролан Гаррос» он здорово показал себя в АТР-500 в Галле.

Андрей добрался до финала травяного турнира в Галле, обыграв на предыдущих стадиях Янника Ханфмана — 2:0 (7:6, 6:3), Таллона Грикспора — 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) и Роберто Баутиста-Агута — 2:0 (6:3, 6:4). В решающем матче он обидно уступил Александру Бублику — 1:2 (3:6, 6:3, 3:6).

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В предстоящей встрече Рублёва ждёт далеко не самый удобный соперник. Андрей сталкивался с Карацевым всего один раз на турнирах категории АТР — в полуфинале в Дубае. Аслан в той встрече одержал победу со счётом 2:1 (6:2, 6:4, 4:6).

В текущем сезоне Карацев дважды доходил до двух полуфиналов. Сначала он добрался до этой стадии в АТР-250 в Пуне, а затем на «Мастерсе» в Мадриде. По пути россиянин обыграл немало сильных соперников, в частности Тима ван Рейтховена, Ботика ван де Зандсхулпа, Алекса де Минора и соотечественника Дмитрия Медведева.

Впрочем, есть у Карацева и большой минус. Он далеко не так стабилен, как Рублёв. После неплохих выступлений в Пуне и Мадриде Аслан неудачно сыграл на Открытых чемпионатах Австралии и Франции, а также не сумел пройти во второй круг на ряде турниров категории АТР.

Из Australian Open Карацев вылетел, уступив в первом круге Григору Димитрову — 0:3 (6:7, 5:7, 2:6). Из «Ролан Гаррос» он выбыл, проиграв Фрэнсису Тиафо — 1:3 (6:3, 3:6, 5:7, 2:6). На травяном турнире категории АТР-500 в Галле Аслан также не преуспел. Он уступил в игре первого круга Лоренцо Сонего — 1:2 (2:6, 6:3, 2:6).

Не удалось Карацеву избежать проблем и в матче первого круга Уимблдона с 19-летним французским теннисистом Люкой Ван Ашем — 3:1 (6:7, 6:4, 6:2, 6:4). В предстоящем матче Аслану вряд ли удастся одержать победу, но навязать борьбу Рублёву он наверняка сумеет. Предлагаем поставить на победу Андрея и тотал больше 34.5 гейма с коэффициентом 2.08.

В пользу упорной борьбы в грядущем матче высказался и заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он отметил, что по уровню мастерства Андрей и Аслан должны быть как минимум в четвертьфинале турнира. По мнению специалиста, оба теннисиста достойны этой стадии.

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В то же время Янчук отметил, что больше шансов на проход дальше у Рублёва. Его ударный стиль подходит под игру на траве. Наставник подчеркнул, что у седьмой ракетки мира шикарные перспективы — есть шанс дойти минимум до полуфинала Уимблдона. Учитывая эмоциональный подъём Андрея и прогресс в выступлениях на траве, в это хочется верить.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев 5 июля 2023 года

Рублёв обрёл уверенность в собственных силах, а также адаптировался к скорости травяного покрытия. Думается, он обыграет менее стабильного Карацева. В конце концов, Андрей является седьмой ракеткой мира. У него больше опыта выступлений в мэйджорах и лучше результаты. Впрочем, встреча имеет все шансы затянуться на четыре или даже пять сетов. Аслан знает, за счёт чего можно доставить проблемы грядущему сопернику. К робкому десятку он точно не относится.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 34.5 гейма за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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Рублёв: рад вернуться на Уимблдон после двухлетней паузы.

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