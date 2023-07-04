«Торпедо» — «Спартак». Абаскаль заставит сомневаться в Клотете

В этом матче красно-белые могут смело провести эксперименты. Соперник слишком слабый.

5 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Шансы автозаводцев оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Спартак» 5 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Спартак» (05.07.2023)

В середине июля стартует новый сезон РПЛ. Чтобы как можно лучше подготовиться к нему, команды проводят контрольные матчи. 5 июля состоится товарищеская встреча между «Торпедо» и «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» вылетело в Первую лигу. Оно заняло последнее место, одержав лишь три победы за 30 туров. Также автозаводцы четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 61 гол, а сами забили только 22 — меньше всех.

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Под занавес сезона руководство чёрно-белых приняло решение назначить на должность главного тренера испанского специалиста Жозепа Клотета. Во главе с ним «Торпедо» провело 10 матчей в РПЛ. Клуб обыграл «Факел» (2:1). Во всех остальных встречах потерпел поражения и очень много пропустил.

Несмотря на неудачи, боссы «Торпедо» решили не увольнять Клотета. Этим летом они немного видоизменили состав и предоставили наставнику свободу для творчества. Пока что в правильности этого решения есть повод усомниться.

В трёх последних товарищеских встречах автозаводцы обыграли только «Торпедо-2» (1:0). Также они сыграли вничью с «Акроном» (2:2) и уступили «Нефтехимику» (1:2). Понятно, что это контрольные матчи и судить о результатах пока рано. Однако подход Клотета не внушает доверия.

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Тренер рассказал, что в новом сезоне он будет придерживаться той же схемы, с которой автозаводцы выступали в последних трёх матчах РПЛ. В этих встречах чёрно-белые уступили «Динамо» (0:3), «Оренбургу» (1:3) и «Локомотиву» (1:3). Скорее всего, нечто подобное будет и в грядущем матче.

«Спартак» практически не изменился, относительно минувшего сезона. Хотя на ближайшее будущее запланировано несколько усилений. Красно-белые близки к подписанию нападающего «Кадиса» Тео Бонгонды, а также собираются приобрести защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

Предыдущие трансферы — Алексис Дуарте и Томаш Тавареш — не помогли навязать чемпионскую гонку «Зениту». Более того, красно-белые не лучшим образом провели вторую половину сезона и финишировали лишь на третьем месте, на одно очко опередив «Ростов».

К сожалению, недавно Тавареш получил жуткую травму. В расположении молодёжной сборной Португалии он разорвал крестообразную связку колена. Защитник угодил в лазарет как минимум на полгода. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

Потеря не катастрофическая, но однозначно неприятная. Гильермо Абаскаль наверняка рассчитывал на португальца и хотел поработать с ним в межсезонье, с целью отладить сыгранность с одноклубниками и улучшить индивидуальные навыки футболиста.

В предстоящем матче Абаскаль, скорее всего, допустит эксперименты и выделит время молодёжи. Но и футболисты основы наверняка получат игровую практику. До начала сезона осталось не так много времени. Нужно, чтобы все были в хорошем тонусе. Предлагаем поставить на победу красно-белых с форой (-1.5) с коэффициентом 1.70.

Стоит отметить, что на предсезонке красно-белые при Абаскале смотрятся весьма привлекательно. Лишь в одной из восьми последних товарищеских встреч они сыграли вничью — с «Аланией» (2:2). И то, та игра стала первой для испанского специалиста в качестве главного тренера «Спартака».

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Во всех остальных встречах команда одержала победы, порадовав результативностью. Думается, подготовку к новому сезону РПЛ она начнёт уверенно. Хотя самое важное, конечно же, не сбавлять после этого обороты.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Спартак» 5 июля 2023 года

«Торпедо» ужасно закончило минувший сезон и проваливает подготовку к грядущему. Автозаводцы по-прежнему проигрывают и много пропускают. Клотет не похож на тренера, которому удастся вернуть их в РПЛ. У «Спартака» гораздо лучше глубина и качество состава. В товарищеских встречах он не менее опасен, чем в матчах РПЛ. Полагаем, подопечные Абаскаля одержат победу с разницей в два и более мячей.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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