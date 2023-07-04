Джордан Томпсон — Новак Джокович. Даже дождь не может остановить серба

Ему не помеха даже непогода, а уж 70-я ракетка тем более. АТР восхищается вторым номером рейтинга.

5 июля 2023 года Джордан Томпсон и Новак Джокович сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение сербскому теннисисту: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.02. Успех австралийца оценивается в 15.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Джордан Томпсон — Новак Джокович 5 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Джордан Томпсон — Новак Джокович не получится упорным. Тотал больше 29.5 гейма идёт за 1.85, а тотал меньше 29.5 гейма — за 1.97. Заключить пари на то, что серб выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.36.

Анализ и прогноз на матч Джордан Томпсон — Новак Джокович (05.07.2023)

5 июля состоится матч второго круга Уимблдона. Встречаются Джордан Томпсон и Новак Джокович. Сербский теннисист уже выиграл два турнира «Большого шлема» — в Мельбурне и Париже, поэтому всерьёз рассчитывает собрать календарный «Большой шлем».

Великий теннисист современности Новак находится на пике формы и признаётся явным фаворитом Уимблдона. После побед на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» перед сербом замаячила перспектива совершить подвиг — выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в 2023 году.

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Два года назад Джокович выиграл турниры в Австралии, Париже и Лондоне, но в финале US Open его тормознул россиянин Даниил Медведев. В сезоне 2023 года вторая ракетка мира вновь делает заход на цель. К Уимблдону Новак подошёл в оптимальной форме и предельно мотивирован на победы.

В первом круге Джокович сразу стал доказывать свой статус фаворита. Серб обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 3:0 (6:3, 6:3, 7:6). Встреча продлилась 2 часа и 14 минут.

Новак полностью контролировал ход матча. Он выполнил 13 эйсов при трёх двойных ошибках. Кроме того, реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Его соперник 10 раз подал навылет при трёх двойных ошибках. Во втором круге Джокович встретится с представителем Австралии — Джорданом Томпсоном. Отметим, что 29-летний теннисист в сезоне-2023 показал отличный для себя результат на травяных кортах.

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Томпсон пробился в финал Хертогенбосха. Ему удалось выиграть у сильных соперников — Ринки Хидзикаты (2:0) и Милоша Раонича (2:0). Тем не менее австралиец допускает большое количество невынужденных ошибок в простых ситуациях.

Новак — наиболее вероятный победитель матча. Кроме того, он действующий чемпион Уимблдона и готов защитить свой титул. Поскольку травмы не сильно беспокоят ветерана в 2023 году, игровая форма на запредельном уровне. При всём уважении Томпсон не соперник для такого Джоковича.

Быстрая манера игры на травяных кортах на руку сербу. Он обладает сильной и точной подачей, что предоставляет преимущество для развития атаки. Перспективно смотрится ставка на победу Новака Джоковича с форой (-8.5) за коэффициент 1.88.

Во время матча в первом круге с участием Джоковича шёл дождь. После победы сербский теннисист опубликовал фото со встречи. Официальный аккаунт АТР отреагировал на него, добавив подпись: «Дождь не смог его остановить». Если не смогла непогода, то на что рассчитывать 70-й ракетке мира?

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Джордан Томпсон — Новак Джокович 5 июля 2023 года

Джокович в великолепной форме и рассчитывает выиграть Уимблдон в пятый раз подряд. Это поможет ему установить сразу несколько рекордов. Лучшей мотивации и не придумаешь. Вряд ли Джордан Томпсон может рассчитывать навязать борьбу сербу — он не на том уровне. Поэтому ставим на победу Новака с приличным отрывом.

Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-8.5) за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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