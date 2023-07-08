Александр Волкановски — Яир Родригес. Нужно временно забыть про Махачева

В ночь с 8 на 9 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 290, в главном поединке которого встретятся чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и претендент Яир Родригес. Ориентировочное начало боя — в 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 290 Александр Волкановски — Яир Родригес

Эксперты «Фонбет» уверены в победе Волкановски и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.24. Шансы Родригеса оценили в 3.96. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, принимаются с коэффициентом 2.50, а если болевым приёмом – 6.30. Поставить на то, что поединок завершится в первом раунде, можно за 5.05 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где покажут бой Александр Волкановски — Яир Родригес

Турнир UFC 290 покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Анализ и прогноз на бой UFC 290 Александр Волкановски — Яир Родригес

Турнир UFC 290 в Лас-Вегасе – одно из самых масштабных событий в мире единоборств этим летом. В карде сразу два чемпионских боя, но тот, который пройдёт в полулёгком весе, станет главным событием. На него и обратим внимание.

Александр Волкановски является доминирующим чемпионом в полулёгком весе. В UFC в этой категории он ещё не проигрывал. Высокое положение в рейтинге бойцов вне весовой категории тоже говорит о многом. У австралийца за плечами четыре защиты титула. Великий находится на вершине с конца 2019 года.

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В своём последнем поединке Волкановски замахнулся на статус двойного чемпиона и поднялся в лёгкий вес для боя с Исламом Махачевым. Он проиграл дагестанцу по очкам, но смог показать себя с наилучшей стороны. Он выглядел не хуже соперника.

Неудивительно, что после такого выступления Александр подумывает о реванше, но пока вынужден решать насущные проблемы, а именно отстаивать свой статус в полулёгком весе. В соперники достался мексиканец Яир Родригес, который завоевал статус временного чемпиона, пока Волкановски дрался с Махачевым.

Мексиканец известен благодаря своему нокауту пятилетней давности в бою с Корейским Зомби. Тот локоть из ниоткуда до сих пор мелькает во всех хайлайтах UFC. После этого Родригес провёл пять поединков: три выиграл, в одном уступил. К титульному бою он подходит на серии из двух побед, одержанных над Брайаном Ортегой и Джошем Эмметтом.

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Родригес мог и раньше добраться до титульника, но очень часто оступался. Проигрывал Фрэнки Эдгару и Максу Холлоуэю, был дисквалифицирован на полгода за нарушение правил USADA, вынужден был дважды драться с Джереми Стивенсом, поскольку первый бой американец не смог продолжить из-за тычка в глаз. Яир даже был уволен из UFC в 2018 году, но потом принят обратно.

Родригес яркий и нешаблонный ударник. Он не обладает серьёзной нокаутирующей мощью, а берёт своё за счёт нестандартного подхода, необычных углов для удара, которые накапливаются и наносят ущерб сопернику. В партере Яир не слишком хорош, хотя победы приёмами в его послужном списке тоже есть.

Волкановски считается явным фаворитом и тут дело не только в его регалиях. Австралиец хорош в стойке, он в меру техничен и мощнее соперника. В партере Александр ощутимо превосходит мексиканца. Его выносливость находится на запредельном уровне и в длительном пятираундовом бою тоже будет серьёзным преимуществом.

Великий в последнее время почти все свои бои доводит до судейского решения, предпочитая не рисковать, а методично разбирать соперника всё отведённое время. У Яира конечно есть шансы на шальной удар, но против всех козырей чемпиона этого как-то мало.

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Если Волкановски смог сохранить запал после поражения от Махачева и не начал прохладно относиться к своему дивизиону, то очередного претендента он должен побеждать. Поставим на его победу судейским решением за 2.10 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Александр Волкановски – Яир Родригес 9 июля 2023 года

Всё что хочет Волкановски — это реванша с Исламом Махачевым. То, что он вынужден делать — защищать свой титул чемпиона в полулёгком весе. Зачем торопить события, когда можно спокойно набирать очки на протяжении всех раундов и довести дело до победы судейским решением. Думаем, так и будет, поэтому поставим на победу Александра решением за 2.10 в «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Александра Волкановски решением судей за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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