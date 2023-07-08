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«Ростов» — «Факел», прогноз на товарищеский матч 9 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Ростов» — «Факел». Фёдор Кудряшов поделится опытом
Александр Лунякин
«Ростов» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч
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В составе воронежцев прибыло усиление!

9 июля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Факел». Начало игры — не ранее 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.30. Шансы воронежцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Факел» 9 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Факел» (09.07.2023)

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
09 июля 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Не начался
Факел
Воронеж, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новый сезон РПЛ уже совсем рядом, а командам нужно успеть подготовиться к нему. На 9 июля запланирована товарищеская встреча между «Ростовом» и «Факелом». Стартовый свисток раздастся не ранее 15:00 мск. Интересно, что между этими клубами должно состояться два контрольных матча и они же сыграют в 1-м туре РПЛ.

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«Ростов» закончил прошлый сезон на четвёртом месте, с отставанием в одно очко от «Спартака». Клуб показывал содержательный, а местами впечатляющий футбол. Подвела концовка, в которой последовала череда неудач и поражений. Это выбило ростовчан из колеи и не позволило финишировать в тройке лидеров.

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«Факел» был великолепен в концовке сезона благодаря стараниям Евсеева. Если бы не поражение в последней встрече от «Зенита» со счётом 0:1, то воронежцы избежали бы стыковых матчей. В соперники выпал «Енисей», которого «огнеопасные» обыграли с общим счётом 3:0 по сумме двух встреч. Таким образом, они гарантировали ещё один сезон в РПЛ.

Валерий Карпин проводит трансферную кампанию, но слишком медленно. Если верить информации источников, то в «Ростов» планирует перейти иранец Мохаммад Мохеби. Недавно была поставлена подпись в контракте Антона Шамонина. Деннис Хаджикадунич переехал в Гамбург.

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На фоне «Ростова» даже «Факел» более активен в трансферах. На днях команду пополнил футболист сборной России Фёдор Кудряшов. Ранее он выступал в Турции. Также в состав воронежцев перешли двое голкиперов: Виталий Гудиев и Александр Беленов. Также была поставлена подпись в контракте Александра Долгова.

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«Ростов» провёл три товарищеских матча в это межсезонье и в каждом одержал победу. Он обыграл «Форте» со счётом 4:2, а затем разгромил «Черноморец» — 4:1. В последней контрольной встрече ростовчане выиграли у «Динамо» Махачкала. Хотя матч не назовёшь простым, ведь один из голов был забит с пенальти. Если бы не 11-метровый, то игра могла закончиться вничью.

«Факел» провёл один закрытый контрольный матч, в котором одержал победу над «Спартаком» из Тамбова – 2:0. Подопечные Евсеева оправдали статус фаворитов и легко решили задачу. Теперь им предстоит встретиться с более сильным соперником.

В минувшем сезоне воронежцы очень хорошо играли с ростовчанами. «Факел» не проиграл ни в одной из двух встреч, одержав в одной победу – 2:0, на выезде. В этой игре подопечные Евсеева могут рассчитывать на ничью, но с голами от обоих клубов. Предлагаем поставить на то, что «Факел» не проиграет и обе забьют за 2.36.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Факел» 9 июля 2023 года

«Ростов» набирает великолепную форму, одержав три победы подряд в последних товарищеских встречах. Обыграны были очень слабые команды, уступающие в уровне первенства и классе. «Факел» только начинает полноценно готовиться, но в прошлом сезоне не проигрывал ростовчанам. Евсеев проводит грамотную трансферную кампанию, и уже прибыло усиление в лице Фёдора Кудряшова. Его опыт наверняка поможет как минимум не проиграть.

Ставка: «Факел» не проиграет и обе забьют за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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