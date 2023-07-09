США — Канада. Пулишич оставит Альфонсо Дэвиса без титула

«Кленовые листья» не могут выиграть трофей уже более 20 лет. Ничего не светит им и в этот раз.

10 июля состоится матч 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ США — Канада. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех канадцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Золотого кубка КОНКАКАФ США — Канада 10 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч США — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ США — Канада (10.07.2023)

Пока в топовых европейских чемпионатах царит перерыв, обратим внимание на международный турнир, в котором соревнуются страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. На 10 июля запланированы две четвертьфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ. В одной из них на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати встретятся США и Канада.

Американцы являются одними из самых активно прогрессирующих сборных. На чемпионате мира в Катаре она дошла до 1/8 финала, уступив Нидерландам (1:3). На групповом этапе американцы победили Иран (1:0), а также сыграли вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0).

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После этого американцы выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. В полуфинале они разгромили Мексику (3:0), а в решающем матче уверенно обыграли как раз Канаду (2:0). Матч с канадцами любопытен тем, что не принимали в нём участия два ведущих футболиста сборной США — Уэстон Маккенни и Серджино Дест.

Маккенни и Дест были дисквалифицированы на несколько матчей (полузащитник на три, а защитник на два). Они получили красные карточки за участие в потасовке в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ с Мексикой. Примечательно, что футболисты не были включены даже в заявку на Золотой кубок.

С одной стороны, удивительно, что сборная США отказалась от подспорья полузащитника «Лидса» и защитника «Барселоны». С другой – это говорит об отличной глубине и качестве состава американской национальной команды. Её молодые футболисты подросли, набрались опыта и окрепли.

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Новое дыхание может открыться у одного из лидеров сборной США Кристиана Пулишича. Совсем недавно он перешёл в состав «Милана». 24-летний игрок так и не раскрылся полностью в составе лондонского «Челси». Смена обстановки и доверие со стороны нового главного тренера наверняка придадут ему воодушевляющий импульс.

Сборная Канады далеко не так успешно выступила на чемпионате мира в Катаре, как США. Во всех трёх турах она потерпела поражения — с пребывавшей в моральном упадке Бельгией (0:1), Хорватией (1:4) и Марокко (1:2). Да, в соперники достались сильные команды, но причины неудач кроются не только в этом.

Большие вопросы имеются к главному тренеру «кленовых листьев» Джону Хердману. После поражения от Бельгии специалист заявил, что его подопечные легко обыграют Хорватию. Эти слова задели «пламенных». Отреагировали они соответствующим образом — унизив канадцев и их наставника на футбольном поле.

И это ещё не всё. Относительно недавно тренерский штаб Хердмана пополнили бывший футболист «Кристал Пэлас» и «Ковентри Сити» Ричард Шоу, а также экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл. Хердман заявил, что Шоу и Невилл принесут с собой опыт побед на высоком уровне и помогут команде выиграть трофей впервые более чем за два десятилетия.

Всё бы ничего, но ранее Фил Невилл был уволен из «Интер Майами» из-за неудовлетворительных результатов. Англичанин был отправлен в отставку после 15 матчей в МЛС сезона-2023, в которых команда одержала пять побед при 10 поражениях и оказалась на последнем месте в Восточной конференции.

При таком раскладе в канадцев верится с большим трудом. Да, у них так же, как и у сборной США, имеется немало талантливых игроков. Самый яркий пример — защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, признанный лучшим игроком года по версии КОНКАКАФ. Для 22-летнего футболиста эта награда стала второй подряд.

Тем не менее по качеству командной игры и результатам американцы ушли далеко вперёд канадцев. Всецело на их стороне история очных встреч. Дома сборная США не проигрывает Канаде уже 22 матча кряду. Поставить на её победу и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

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Высокой результативности не ждём. В девяти из десяти последних очных встреч грядущие соперники на двоих забивали менее трёх мячей. Оборонительные линии неплохо функционируют у обеих сборных, но атака помощнее будет у американцев.

Прогноз и ставки на матч Золотого кубка США — Канада 10 июля 2023 года

Американцы неплохо выступили на ЧМ-2022, а также выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. Несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков, они выглядят главными фаворитами турнира. У канадской команды менее грамотный тренерский штаб и, как следствие, намного хуже результаты. История очных встреч и то, что матч состоится в США, свидетельствуют в пользу поражения «кленовых листьев» и небольшого количества голов. Думаем, сыграет такой исход и в этот раз.

Ставка: победа США и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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