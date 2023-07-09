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Сколько забьёт Криштиану Роналду, рекорд Уэйна Гретцки, ставки и коэффициенты, прогнозы на спорт

Великий рекорд Гретцки может пасть не только из-за Овечкина. Роналду покорятся 894 гола?
Антон Мартысевич
Сколько забьёт Криштиану Роналду
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Эксперты решили сравнить результативность хоккеиста и футболиста. Как вам такая идея?

Споры о том, кто является величайшим игроком в истории футбола, могут основываться на эстетических впечатлениях, но часто подкрепляются статистикой. Однако и здесь кроются подводные камни – как сравнивать лучших футболистов современности со звёздами середины XX века, которые играли при других скоростях и даже в какой-то степени по другим правилам?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Насколько легче было тому же Пеле забивать голы в чемпионате штата Сан-Паулу, чем Месси или Роналду в Лиге чемпионов?

Можно пойти ещё дальше и сравнить результативность звёзд разных категорий. Любители спорта иногда удивляются, почему в хоккее, в котором у отдельных спортсменов набирается под сотню матчей за сезон, забрасывается по 10 шайб. Лучшие снайперы имеют сравнимую статистику с футболистами, которые выступают в виде спорта с меньшей результативностью.

Ответ на эту загадку кроется в количестве игрового времени, которое проводят на площадке хоккеисты. Однако мы не будем углубляться в подробности правил и особенности игр, но зададимся неожиданным вопросом.

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Может ли Криштиану Роналду, который уже является лучшим бомбардиром в истории футбола, бросить своеобразный вызов не только преследующему его Лионелю Месси, но и лучшему хоккеисту в истории – Уэйну Гретцки? Букмекеры не поскупились и предложили коэффициенты на то, побьёт Криштиану рекорд Гретцки по голам или нет.

Сколько до Гретцки?

На счету 38-летнего португальца 838 голов, из которых 123 были забиты в составе сборной Португалии. У Гретцки насчитывается 894 гола. Чтобы побить его рекорд, португальцу необходимо достичь отметки в 895 мячей — до неё ещё 57 голов. Если Криштиану это сделает, то сыграет 1.40, а если нет — 2.72.

Сколько Роналду забивает в Саудовской Аравии?

Как известно, Роналду подписал очень выгодный для себя в финансовом плане контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Проведя в Эль-Рияде вторую половину минувшего сезона, португалец забил 14 мячей в 19 играх. Все голы пришлись на 16 туров чемпионата страны, в которых Криштиану забивал в каждой второй встрече, став в том числе автором дубля, хет-трика и покера.

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Контракт Роналду в «Аль-Насре» рассчитан до лета 2025 года. За два оставшихся сезона ему предстоит провести как минимум 60 матчей в чемпионате страны, не считая дополнительных соревнований. Чтобы достигнуть отметки в 895 голов, Криштиану предстоит сохранить показанную в 2023 году результативность, не пропустив при этом ни одного матча и продолжая выступления за сборную Португалии.

Как долго Роналду ещё будет играть?

Как известно, Криштиану – это человек, помешанный на своём физическом здоровье, и возраст для него представляет меньшую помеху, чем для многих других звёзд футбола. К тому же португальцу не позволит расслабиться Лионель Месси, который пока отстаёт в бомбардирских списках, но имеет фору в два года возраста.

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Уровень чемпионата Саудовской Аравии только растёт. Можно не сомневаться, что и «Аль-Наср» будет укрепляться, чтобы вести борьбу за чемпионство в новом сезоне. Уже было объявлено о назначении главным тренером португальца Луиша Каштру, у которого уже был опыт работы в Катаре.

Таким образом, знаковая отметка в 895 голов вполне реальна для Роналду, но предстоит подождать как минимум два сезона. Конечно, в дело могут вмешаться травмы или новые вызовы, которые вернут Криштиану в Европу. Не сомневаемся, что португалец может выступать даже до 45 лет, а значит, забить 57 голов для него – это просто вопрос времени.

Ставка: Криштиану Роналду (838 голов) побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) по голам за 1.40.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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