«Фенербахче» — «Црвена Звезда». Эдин Джеко не спасёт турок

12 июля состоится матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу стамбульцев можно за 2.17. Успех сербского клуба оценивается коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» 12 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фенербахче» – «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол «Црвены Звезды» доступен в «Фонбет» с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58. Всем, кто пройдёт регистрацию в букмекерской конторе, будет начислен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» (12.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 12 июля 2023, среда. 19:30 МСК Фенербахче Стамбул, Турция Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

В Санкт-Петербурге близится к своему завершению предсезонный турнир с участием «Зенита», а также команд из Белграда, Баку и Стамбула. Позже других старт взял турецкий футбольный клуб «Фенербахче», который в очередной встрече сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Матч состоится на стадионе «Смена» футбольной академии «Зенита».

Несколькими днями ранее «жёлтые канарейки» гостили на стадионе «Газпром Арена», где 35 тысяч зрителей стали свидетелями нулевой ничьей. «Фенербахче» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но опасных моментов хватало с обеих сторон, так что счёт на табло не вполне отображает происходящее на поле. В результате петербургская команда одержала победу в серии пенальти.

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Для «Фенербахче» прошедший матч стал первой игрой после победы в финале Кубка Турции 11 июня. Команда, которая только начинает подготовку к новому сезону, сыграла с «Зенитом» не в оптимальном составе. На скамейке запасных остался перешедший летом из «Интера» Эдин Джеко. Отдых был предоставлен и другим футболистам, которые выступали за свои сборные во время недавней международной паузы.

Перед самой поездкой в Россию «Фенербахче» продал в мадридский «Реал» одного из своих лучших игроков – 18-летнего Арду Гюлера. Это стало неожиданностью для команды, которой теперь предстоит восполнить потерю на позиции атакующего полузащитника.

Турнир в Санкт-Петербурге является для «жёлтых канареек» важным этапом подготовки к старту в Лиге конференций, который запланирован на 27 июля. Соперником турецкого клуба станет кто-то из пары «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Зимбру» (Молдова).

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«Црвена Звезда», которой в начале августа предстоит старт в Лиге чемпионов, ещё не знает имени своего соперника, но уже готовится к сезону. Чемпион Сербии до поездки в Россию провёл два товарищеских матча, в которых обыграл «Слободу» (3:1) и боснийский «Борац» (2:0).

В Санкт-Петербурге подопечные Барака Бахара сделали уверенную заявку, чтобы выиграть предсезонный турнир, в первом же матче победив «Зенит» (2:1). Встреча выдалась достаточно равной, и у российской команды были возможности склонить чашу весов на свою сторону, но победный гол с пенальти на 88-й минуте забил нападающий «Црвены Звезды» Жан-Филипп Крассо.

Следующая встреча с азербайджанским «Нефтчи» выдалась для чемпиона Сербии лёгкой прогулкой – 4:0. Стоит отметить, что этот матч состоялся на день раньше, чем игра «Фенербахче» с «Зенитом». Учитывая тот факт, что турецкая команда позже начала подготовку к сезону и имеет на один день отдыха меньше, поставим на победу «Црвены Звезды» за 3.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» 12 июля 2023 года

«Фенербахче» неплохо смотрелся в первой игре после небольшого отпуска, но уступил «Зениту» в серии пенальти. «Црвена Звезда» сыграла с петербургской командой куда эффективнее, добыв победу 2:1. Это неудивительно – чемпион Сербии уже несколько недель интенсивно готовится к сезону и находится в куда лучшей форме, чем другие участники предсезонного турнира. Победа в третьем матче будет закономерной. Ставки на победу «Црвены Звезды» в «Фонбет» принимают за 3.10. А также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 3.10.

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