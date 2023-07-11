Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Фенербахче» — «Црвена Звезда», прогноз на матч 12 июля 2023, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Фенербахче» — «Црвена Звезда». Эдин Джеко не спасёт турок
Антон Мартысевич
«Фенербахче» – «Црвена Звезда»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Даже присутствие такой звезды в составе «жёлтых канареек» не даёт преимуществ.

12 июля состоится матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу стамбульцев можно за 2.17. Успех сербского клуба оценивается коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» 12 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фенербахче» – «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол «Црвены Звезды» доступен в «Фонбет» с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58. Всем, кто пройдёт регистрацию в букмекерской конторе, будет начислен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» (12.07.2023)

Кубок PARI Премьер
12 июля 2023, среда. 19:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Санкт-Петербурге близится к своему завершению предсезонный турнир с участием «Зенита», а также команд из Белграда, Баку и Стамбула. Позже других старт взял турецкий футбольный клуб «Фенербахче», который в очередной встрече сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Матч состоится на стадионе «Смена» футбольной академии «Зенита».

Везению американки пришёл конец:
Мэдисон Кис — Арина Соболенко. Всему есть предел
Мэдисон Кис — Арина Соболенко. Всему есть предел

Несколькими днями ранее «жёлтые канарейки» гостили на стадионе «Газпром Арена», где 35 тысяч зрителей стали свидетелями нулевой ничьей. «Фенербахче» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но опасных моментов хватало с обеих сторон, так что счёт на табло не вполне отображает происходящее на поле. В результате петербургская команда одержала победу в серии пенальти.

«Фламенго» сделал «Зениту» первое предложение по Клаудиньо.

Для «Фенербахче» прошедший матч стал первой игрой после победы в финале Кубка Турции 11 июня. Команда, которая только начинает подготовку к новому сезону, сыграла с «Зенитом» не в оптимальном составе. На скамейке запасных остался перешедший летом из «Интера» Эдин Джеко. Отдых был предоставлен и другим футболистам, которые выступали за свои сборные во время недавней международной паузы.

Перед самой поездкой в Россию «Фенербахче» продал в мадридский «Реал» одного из своих лучших игроков – 18-летнего Арду Гюлера. Это стало неожиданностью для команды, которой теперь предстоит восполнить потерю на позиции атакующего полузащитника.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона:
Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс. Россиянин будет в огне
Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс. Россиянин будет в огне

Турнир в Санкт-Петербурге является для «жёлтых канареек» важным этапом подготовки к старту в Лиге конференций, который запланирован на 27 июля. Соперником турецкого клуба станет кто-то из пары «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Зимбру» (Молдова).

«Арсенал» объявит о переходе Райса до конца недели.

«Црвена Звезда», которой в начале августа предстоит старт в Лиге чемпионов, ещё не знает имени своего соперника, но уже готовится к сезону. Чемпион Сербии до поездки в Россию провёл два товарищеских матча, в которых обыграл «Слободу» (3:1) и боснийский «Борац» (2:0).

В Санкт-Петербурге подопечные Барака Бахара сделали уверенную заявку, чтобы выиграть предсезонный турнир, в первом же матче победив «Зенит» (2:1). Встреча выдалась достаточно равной, и у российской команды были возможности склонить чашу весов на свою сторону, но победный гол с пенальти на 88-й минуте забил нападающий «Црвены Звезды» Жан-Филипп Крассо.

Следующая встреча с азербайджанским «Нефтчи» выдалась для чемпиона Сербии лёгкой прогулкой – 4:0. Стоит отметить, что этот матч состоялся на день раньше, чем игра «Фенербахче» с «Зенитом». Учитывая тот факт, что турецкая команда позже начала подготовку к сезону и имеет на один день отдыха меньше, поставим на победу «Црвены Звезды» за 3.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч предсезонного турнира «Фенербахче» – «Црвена Звезда» 12 июля 2023 года

«Фенербахче» неплохо смотрелся в первой игре после небольшого отпуска, но уступил «Зениту» в серии пенальти. «Црвена Звезда» сыграла с петербургской командой куда эффективнее, добыв победу 2:1. Это неудивительно – чемпион Сербии уже несколько недель интенсивно готовится к сезону и находится в куда лучшей форме, чем другие участники предсезонного турнира. Победа в третьем матче будет закономерной. Ставки на победу «Црвены Звезды» в «Фонбет» принимают за 3.10. А также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

«Ференцварош» заплатит «Краснодару» за переход Рамиреса € 1,2 млн.

Нобоа: Манчини — худший тренер.

«Тоттенхэм» определился с суммой, за которую продаст Кейна.

«Манчестер Юнайтед» хочет выручить с продажи Магуайра € 58 млн.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023