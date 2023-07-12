Элина Свитолина — Маркета Вондроушова. Украинка измотана

Победа над Свёнтек отняла очень много сил. Матчи с первой ракеткой мира легко не проходят.

13 июля 2023 года Элина Свитолина и Маркета Вондроушова сыграют в полуфинале Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение чешской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.77. Успех украинки оценивается в 2.07.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Элина Свитолина — Маркета Вондроушова 13 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Элина Свитолина — Маркета Вондроушова получится упорным. Тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.49, а тотал меньше 20.5 гейма — за 2.47. Заключить пари на то, что чешская теннисистка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.72.

Анализ и прогноз на матч Элина Свитолина — Маркета Вондроушова (13.07.2023)

13 июля состоится первый полуфинальный матч Уимблдона. Встречаются Элина Свитолина и Маркета Вондроушова. Чешская теннисистка находится в отличной форме и предельно мотивирована на выход в финал турнира «Большого шлема».

Вондроушову вполне можно признать открытием Уимблдона. Теннисистка редко побеждала на травяных кортах, предпочитая другие покрытия. Быстрый стиль не совсем подходил 24-летней чешке, поскольку она не обладала сильной подачей. Всё изменилось в сезоне-2023.

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Сенсация с участием Маркеты грянула уже в четвертьфинале Уимблдона. 42-я ракетка мира выиграла у американки Джессики Пегулы со счётом 2:1 (6:4, 2:6, 6:4). Соперницы провели на корте 1 час 55 минут и держали в напряжении зрителей непредсказуемым развитием сюжета матча.

Ранее лучшим достижением Вондроушовой на Уимблдоне был второй круг в 2021 году, поэтому четвёртая ракетка мира справедливо признавалась наиболее вероятной победительницей встречи. Но Маркета была предельно собранна и сконцентрированна на своей игре. Благодаря этому она прошла в полуфинал.

Чешская теннисистка отличилась именно на своей подаче, ошеломив Пегулу семью эйсами при двух двойных ошибках. Улучшение качества ввода мяча в игру стало главным козырем Маркеты, которая в третьем сете оказалась на грани поражения. Вондроушова уступала со счётом 1:4, но сумела совершить головокружительный камбэк.

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За выход в финал Маркета поспорит с Элиной Свитолиной. Отметим, что 28-летняя теннисистка только в апреле 2023 года провела первые матчи после паузы, связанной с рождением ребёнка.

Украинка также удивила болельщиков, когда в четвертьфинале обыграла Игу Свёнтек со счётом 2:1 (7:5, 6:7, 6:2). Украинка пробилась в свой второй полуфинал Уимблдона. Отметим, что эта победа оказалась для Элины седьмой над лидерами рейтинга WTA.

Маркета Вондроушова представляется наиболее вероятной финалисткой Уимблдона. Всё-таки победа над Игой Свёнтек порядком измотала Свитолину, а в матче с чешской теннисисткой на первый план выйдет именно физическая готовность.

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Вондроушова кардинально изменила манеру игры на травяных кортах и улучшила первую подачу. За счёт сильного и точного ввода мяча она получает преимущество для агрессивного развития атак. Перспективно смотрится ставка на победу Маркеты за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Элина Свитолина — Маркета Вондроушова 13 июля 2023 года

Свитолина потратила весь запас сил на выход в полуфинал. Уже в игре со Свёнтек просматривались провалы на приёме мяча. Если бы первая ракетка мира продемонстрировала предельную концентрацию — не видать бы Элине полуфинала. В свою очередь, Вондроушова прибавляет по ходу Уимблдона и вышла на пик формы. Вот и поставим на её победу.

Ставка: победа Маркеты Вондроушовой за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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