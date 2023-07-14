«Торпедо» — «Динамо». Бердыеву нужно время

В «Сочи» этого не учли, и к чему всё привело? Махачкалинскому клубу необходимо запастись терпением. А пока Клотет воспользуется ситуацией.

15 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» 15 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» (15.07.2023)

В России стартует новый футбольный сезон. На 15 июля запланирован финал Суперкубка страны, а также матч 1-го тура Первой лиги, в котором померяются силами московское «Торпедо» и махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Лужники» в 19:30 мск.

Под занавес минувшего сезона «Торпедо» пережило смену главного тренера. Должность занял испанский специалист Жозеп Клотет. Наставнику не удалось спасти команду от вылета в Первую лигу, но некоторые положительные изменения при нём появились практически сразу.

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Летом Клотет упрочил успех. В последних трёх товарищеских встречах его подопечные сыграли вничью с «Акроном» (2:2), «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (1:1). При этом, москвичам и казанцам пришлось отыгрываться. Красно-белые не без труда сравняли счёт. Они забили лишь в компенсированное ко второму тайму время, благодаря удачному рикошету.

Клотет на деле продемонстрировал, что «Торпедо» неспроста выбрало его кандидатуру. В недавнем интервью испанский специалист грамотно растолковал, каким видит дальнейший курс развития автозаводцев. Он признался, что для достижения цели необходимо улучшить игру в нападении.

В этом есть смысл. За 30 туров в минувшем розыгрыше РПЛ чёрно-белые забили только 22 мяча — меньше всех. Под занавес сезона Клотет перешёл на более атакующую схему. Это принесло плоды. В последних двух турах москвичи проиграли, но зато сумели забить «Оренбургу» (1:3) и «Локомотиву» (1:3).

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Махачкалинское «Динамо» также прибегло к смене специалиста, но совсем недавно. Команду возглавил небезызвестный Курбан Бердыев. Наставник обладает очень богатым, преимущественно положительным опытом. То, чего ему удалось добиться с «Ростовом» будут помнить ещё долго.

Однако в минувшем сезона Бердыев был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов «Сочи». За пять матчей под руководством 70-летнего наставника сочинцы обыграли только ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0). Уступили «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2).

Результаты не из лучших, но удивляет другое — «Сочи» не дал Бердыеву толком освоиться. Махачкалинцам необходимо запастись терпение. Курбан Бекиевич не относится к тем, кто сразу приносит результат. Ему необходимо время на освоение и адаптацию в команде.

Впрочем, в махачкалинском «Динамо» Бердыев может освоиться быстро. Тем более помогать ему будет опытный Шамиль Газизов. А также стиль игры клуба отлично подходит. Курбану Бекиевичу. Бело-голубые привыкли делать ставку на оборону. За 34 тура в прошлом розыгрыше Первой лиги они пропустили только 29 мячей. Правда и сами забили всего лишь 25 голов. Меньше только у вылетевшей с последнего места «Волги».

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 за коэффициент 2.06. Курбану Бердыеву наверняка потребуется некоторое время на освоение. Предстоящий матч станет для него дебютным в качестве главного тренера махачкалинского «Динамо». Как водится, первый блин зачастую получается комом.

Встреча состоится в Москве, что даёт дополнительное преимущество «Торпедо». Кроме того, недавно оно здорово усилилось. Во-первых, в тренерский штаб вошёл бывший тренер красноярского «Енисея» Артём Горлов. Во-вторых, чёрно-белые подписали несколько перспективных игроков, в том числе нападающего «Зенита» Даниила Шамкина.

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У клуба из Махачкалы комплектация состава намного хуже, чем у автозаводцев. Ещё в позапрошлом сезоне он выступал в третьем по значимости дивизионе страны. Бердыев наверняка раскроет ряд талантов и улучшит качество игры бело-голубых, но не сразу.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» 15 июля 2023 года

«Торпедо» встало на путь прогресса. Клуб наконец-то нашёл подходящего наставника и здорово усилил состав. На домашнем стадионе они наверняка обыграют махачкалинское «Динамо». Хотя бело-голубые также выглядят многообещающе. Назначение Бердыева точно изменит курс их развития и сопутствует качественному росту. Вот только, всё упирается в то, что тренеру необходимо время на освоение. Опыт с «Сочи» подсказывает, что сразу ждать от него результатов не стоит.

Ставка: победа «Торпедо» за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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